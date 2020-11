L1 - Angers met une grosse claque à Nîmes (analyse)

Sur la pelouse des Costières, Angers SCO s'est imposé 5-1 face aux Crocos. Stéphane Bahoken s'est offert un doublé et Loïs Diony a même marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Ligue 1 - 10e Journée Nîmes 1 - 50 - 2 Angers M. Koné 91'

1' M. Pereira Lage

23' S. Bahoken

56' S. Bahoken

82' L. Diony (P.)

94' J. Cabot



LE FAIT DU MATCH

Énorme imbroglio autour du troisième but angevin. On risque d'entendre parler, pendant quelques temps, de cette 55ème minute, synonyme du troisième but angevin. Ismaël Traoré envoie un ballon en profondeur pour Bahoken et lobbe toute la défense. L'attaquant, signalé hors jeu par l'arbitre de touche, va tout de même au bout de son action, même si les Nîmois s'arrêtent de jouer. Bahoken tire facilement devant un Reynet, qui a lui aussi stoppé son effort, et marque le but. L'arbitre principal siffle alors hors-jeu mais sur intervention de la VAR, le but est accepté. Nîmes s'agace et va tenter de poser une réserve technique. Pour autant, si l'arbitre ne siffle pas hors-jeu avant la frappe de Bahoken, le but doit forcément être validé.

LES BUTS

0-1 (1ère) : 50 secondes suffisent à Angers pour trouver la faille. Tout seul à 5,50 mètres des cages, Mathias Pereira Lage est servi au second poteau par Sada Thioub. Le milieu offensif place alors une tête plongeante au second poteau pour trouver la faille.

0-2 (23ème) : un contre express d'Angers punit Nîmes. Sur un ballon d'Ismaël Traoré, Lucas Deaux rate son dégagement dans le rond central permet à Bahoken de s'échapper dans l'axe. L'Angevin fixe Anthony Briançon, qui rate aussi son intervention, et trompe Reynet d'une frappe croisée.

0-3 (56ème) : comme expliqué ci-dessus, Bahoken s'offre un doublé grâce à une superbe ouverture d'Ismaël Traoré. Le Camerounais a marqué l'un des buts les plus faciles de sa carrière.

0-4 (82ème) : Loïs Diony marque sur pénalty ! Nîmes n'y est plus et Loïck Landre tacle Farid El Melali dans la surface de réparation. Résultat, un pénalty logique tiré plein axe par Diony, qui marque son premier but de la saison avec le SCO.

1-4 (90+2ème) :Moussa Koné sauve l'honneur pour les Nîmois. Zinédine Ferhat déborde côté droit et ajuste un centre précis vers les 5,50 mètres, où surgit Koné... La tête puissante du Sénégalais ne laisse aucune chance à Paul Bernardoni !

1-5 (90+4ème) : Jimmy Cabot marque le cinquième but angevin ! Après une frappe angevine déviée par la défense nîmoise, Cabot en profite pour poursuivre l'action, récupérer le ballon et frapper à ras de terre. Sa frappe trompe Reynet.

L'HOMME DU MATCH

Ismaël Traoré (Angers) : s'il n'a pas eu beaucoup de travail défensif, le roc angevin a été excellent dans son apport offensif. Il a distribué 3 passes clés, dont deux passes décisives pour Bahoken. Défensivement, il a remporté 2 duels et dégagé 3 ballons.

LES CONSÉQUENCES

Nîmes n'y arrive plus. En grande détresse offensive (1 but marqué sur les 4 derniers matchs), les Nîmois ont également perdu leurs 4 dernières rencontres. Résultat, les hommes de Jérome Arpinon, très décevants offensivement, restent 18èmes de Ligue 1, à seulement 2 points du premier relégable.

Côté Angevin, cette victoire fait beaucoup de bien ! Stéphane Moulin et ses hommes grimpent à la 7ème position (+4 places) et se rassurent offensivement avant la trêve internationale. C'est la troisième victoire consécutive à l'extérieur pour les Angevins ! La fin de match est toutefois un peu décevante pour Moulin avec ce but encaissé. Vincent Manceau, en toute fin de match, aurait pu recevoir un carton rouge pour excès d'engagement mais l'arbitre a finalement été clément (90+7ème).