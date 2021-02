L1 - Angers - Nantes : les compos probables

Le FC Nantes se déplace à Angers ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Pour sa première sur le banc des Canaris, Antoine Kombouaré devra composer sans Fabio et Kalifa Coulibaly qui sont tous les deux blessés. Roli Pereira de Sa, Jean-Kévin Augustin et Thomas Basila n'ont pas été convoqués dans le groupe du technicien nantais. Du côté des Angevins, Enzo Ebosse, Ibrahim Amadou et Stéphane Bahoken souffrent de différents pépins physiques.

Ligue 1 - 25e Journée

SCO ANGERS - FC NANTES

Angers : Bernardoni - Manceau, Traoré (cap), Thomas, Doumbia - Coulibaly, Mangani - Pereira Lage, Fulgini, Boufal - Diony

Nantes : Lafont - Traoré, Girotto, Castelletto, Corchia - Simon, Touré, Chirivella, Louza - Kolo Muani, Blas