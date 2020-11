L1 - Angers-OL : Le coup de gueule de Pierre Ménès contre Lopes

Tout comme le défenseur d'Angers Romain Thomas et son entraîneur Stéphane Moulin, Pierre Ménès a lui aussi poussé un coup de gueule contre le gardien de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes (30 ans). En effet, le Portugais est une nouvelle fois pointé du doigt pour une sortie non maitrisée et non sanctionnée dans le dos du défenseur du SCO Romain Thomas ce dimanche en Ligue 1, lors de la victoire des Lyonnais à Angers (0-1).

"Alors déjà l’arbitre donne coup-franc pour Lyon, je ne vois pas où il y a coup-franc. Et puis quand tu sors et que tu mets le genou dans le dos d’un mec, c’est penalty et éventuellement carton rouge. Mais on est tellement habitué avec Lopes et comme les arbitres ne le sanctionnent jamais, eh bien il continue. Et puis un jour ça finira très mal, même si au-delà des coups qu’il met c’est un très bon gardien", a dénoncé le consultant de Canal +.