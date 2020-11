L1 - Angers - OL : les compos probables

L'Olympique Lyonnais se déplace à Angers ce dimanche à 17 heures dans les cadre de la 11ème journée de Ligue 1. Les Gones restent sur trois victoires sur les quatre dernières rencontres et auront à coeur de s'imposer pour profiter du faux pas de Rennes et se rapprocher des places européennes. Rudi Garcia devra composer sans Maxwel Cornet et Karl Toko-Ekambi qui sont tous les deux suspendus. Côté Angevin, Sofiane Boufal, Jimmy Cabot, Enzo Ebosse et Abdoulaye Bamba sont tous les quatre blessés. Thomas Mangin purgera quant à lui son match de suspension.

Ligue 1 - 11e Journée

SCO D'ANGERS - OLYMPIQUE LYONNAIS

Angers : Bernardoni - Manceau, Traoré (cap), Thomas, Doumbia - Amadou, Capelle - Pereira Lage, Fulgini, Thioub - Bahoken

Lyon : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio - Paqueta, Mendes, Caqueret - Kadewere, Dembélé, Depay (cap)