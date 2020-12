L1 - Angers prend le dessus sur Lorient (analyse)

Angers SCO s'est imposé, ce dimanche, contre Lorient (2-0) dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1. Angelo Fulgini a marqué le premier but de la rencontre et permet au SCO d'être 7ème de L1.

Ligue 1 - 13e Journée Angers 2 - 01 - 0 Lorient A. Fulgini 10'

P. Capelle 96'



LE FAIT DU MATCH

Lorient galère toujours autant offensivement. Le promu lorientais peine ces dernières semaines en attaque. En effet, ce dimanche, les attaquants merlus ont enchainé un sixième match sans marquer et cela se ressent au classement (19èmes). Si ils ont sorti quelques belles séquences, notamment lors des 20 dernières minutes de la première mi-temps, les hommes de Pélissier ont manqué dans le dernier geste.

LES BUTS

1-0 (10ème) : servi sur une touche à 25 mètres du but, Bahoken dévie le ballon pour Fulgini, qui accélère et rentre dans la surface pour battre Paul Nardi d'un tir plein de finesse du bout du pied droit ! Un sublime but pour les Angevins.

2-0 (90+5ème) : en toute fin de match, Angers enfonce le clou grâce à Pierrick Capelle ! Après une touche rapidement jouée sur la gauche, la défense lorientaise laisse filer Cabot dans la surface. Le nouvel entrant punit son ancien club puisqu'il n'a plus qu'à servir Capelle, qui marque sans opposition du gauche.

L'HOMME DU MATCH

Angelo Fulgini (Angers) : premier buteur de la rencontre, le milieu de terrain offensif a été très utile dans l'animation offensive de son équipe avec 72 ballons touchés, 1 passe clé, 3 dribbles réussis ou encore 6 duels gagnés.

LES CONSÉQUENCES

Le SCO grimpe à la 7ème place de Ligue 1 avec cette victoire 2-0 sur Lorient. À domicile, les Angevins ont fait preuve de solidité pour sécuriser cette victoire. La blessure de Sofiane Boufal, touché à la cheville et sorti sur civière (55ème), pourrait être handicapante à l'avenir.

De son côté, Lorient enchaine une quatrième défaite consécutive, et six matchs d'affilée sans la moindre victoire. Les Merlus, 19èmes, sont en grande difficulté dans le secteur offensif puisqu'ils n'ont pas marqué depuis le 17 octobre (6 matchs).