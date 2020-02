L1 - Angers prend le meilleur sur Brest

Contre le cours du jeu, le SCO Angers est allé s'imposer à Brest (0-1) ce samedi soir, lors de la 27ème journée de Ligue 1. Les Angevins enchaînent ainsi une seconde victoire de rang.

Brestois et Angevins se retrouvaient ce samedi soir au stade Francis Le Blé. Au terme d'une première période globalement maîtrisée par les locaux, ce sont bel et bien les visiteurs qui réalisaient la bonne opération en regagnant les vestiaires avec l'avantage au score. Profitant du vent en leur faveur, les Bretons ont tenté d'apporter de la vitesse dans le jeu afin d'acculer leur adversaire et le faire craquer. S'ils ont été bousculés, les joueurs de Stéphane Moulin n'ont pas concédé beaucoup d'occasions et ont fait le dos rond. A la demi-heure de jeu, ils ont même surpris la défense brestoise et Thioub en a profité pour aller battre Larsonneur d'un ballon piqué mais l'arbitre a finalement signalé un hors-jeu au départ de l'action (28e). Après l'avertissement, la sentence est tombée. Revigorés durant les dernières minutes de la première période, les Angevins ont mis la pression sur l'arrière garde du SB29. De nouveau, c'est sur une passe en profondeur que les défenseurs se sont fait surprendre. Lancé par Doumbia, Bahoken a conclu d'une frappe sèche du gauche (43e), permettant à son équipe de marquer juste avant la pause (43e), contre le cours du jeu.

Lors du deuxième acte, les Angevins ont d'abord surfé sur la vague positive née grâce à l'ouverture du score. Mais au bout de quelques minutes, le scénario de la première période s'est répété et les Brestois ont repris le contrôle du ballon. Malgré le vent contre eux, les Bretons sont montés en puissance et ont lancé les assauts sur les buts de Petkovic. Néanmoins, le gardien angevin a réalisé un sans-faute pour conserver sa cage inviolée et rassurer ses défenseurs, au bord du gouffre. Avec une possession de balle de 64% en faveur des locaux et 16 tirs tentés à 6, le SCO a réalisé le hold-up parfait, avec Petkovic aux commandes de celui-ci. Ce deuxième succès consécutif permet à Angers de passer devant son adversaire du jour au classement et surtout d'accroître l'écart avec la zone rouge (12ème, 36 points). Brest est 14ème avec 34 unités au compteur.

L'HOMME DU MATCH

D.Petkovic (Angers). Décisif dans ses buts, le dernier rempart du SCO a permis à son équipe de conserver son précieux avantage jusqu'au coup de sifflet final. Si ses coéquipiers ont plié, il a permis à l'équipe de ne pas rompre.