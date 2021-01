L1 - Angers - PSG : les compos probables

Le Paris Saint-Germain se déplace ce samedi à 21 heures à Angers dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Stéphane Moulin devra composer sans Sofiane Boufal et Thomas Mangani qui sont tous les deux blessés. Rachid Alioui est quant à lui toujours malade et ne pourra pas être présent pour ce match. Du côté du PSG, Juan Bernat souffre d'un pépin physique et se trouve donc indisponible pour cette rencontre. Colin Dagba, Rafinha et Thilo Kehrer sont quant à eux positifs au Covid-19 et sont donc placés à l'isolement

Ligue 1 - 20e Journée

SCO ANGERS - PARIS SAINT-GERMAIN

Angers : Bernardoni - Doumbia, Thomas, Traoré, Manceau - Bobichon, Amadou, Fulgini - Cabot, Diony, Capelle

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Gueye, Paredes - Mbappé, Verratti, Neymar - Icardi