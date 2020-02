L1 - Angers s'écroule face à Reims

Mené au score, le Stade de Reims a renversé Angers avec la manière (1-4) à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 22e Journée Angers 1 - 41 - 1 Reims R. Alioui 7'

38' E. Toure (P.)

62' Y. Abdelhamid

74' B. Santamaria (CSC)

75' B. Dia



Au stade Raymond Kopa, les Angevins prenaient ce match par le bon bout et forçaient les Rémois à s'acculer dans leurs 20 derniers mètres. A être trop asphyxiés, les Champenois cédaient rapidement. Depuis l'entrée de la surface de réparation, Fulgini déclenchait une frappe mais celle-ci était contrée. Néanmoins, Alioui était opportuniste et héritait du cuir. Tout en sang froid, il remportait son duel face à Rajkovic et mettait son équipe sur les bons rails (7e). Peu après le quart d'heure de jeu, le Marocain passait tout près du doublé après un bon service de Thioub. Son tir dans un angle fermé était toutefois légèrement trop croisé (16e). En difficulté depuis le coup d'envoi, les Rémois se procuraient enfin une occasion franche par l'intermédiaire de Mbuku. Sur un centre de Chavalerin venu de la droite, le jeune attaquant plaçait sa tête mais le ballon passait juste au dessus de la barre transversale (24e). Peu inspirés dans le jeu, les hommes de David Guion recollait grâce à un penalty accordé par l'arbitre. Sur une demi-volée d'El Bilal Touré, Capelle, en voulant se protéger, touchait le ballon de la main et plombait son équipe. L'attaquant malien de Reims se faisait justice et égalisait (38e). A la pause, les deux équipes étaient donc à égalité, contre le court du jeu.

A l'inverse du premier acte, les Rémois débutait mieux la deuxième période mais Alioui était le premier à porter le danger avec une frappe difficilement repoussée par Rajkovic (52e). A l'heure de jeu, Reims prenait les devants grâce à Abdelhamid. Le défenseur rémois profitait de l'attentisme de la défense sur un corner pour placer une tête piquée au fond des filets (62e) ! Malgré un léger regain de forme après le second but adverse, Angers s'écroulait en l'espace de quelques minutes. Sur un centre de Cassama, déjà passeur sur le but d'Abdelhamid, Santamaria reprenait de la tête et marquait dans son propre but pour offrir le break à Reims (74e). Dans la foulée, Dia profitait du manque de concentration de Traoré et d'un Butelle loin d'être irréprochable pour corser l'addition (75e). A suivre...

L'HOMME DU MATCH

A suivre...