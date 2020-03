L1 - Angers s'offre le derby contre Nantes !

Après une première période insipide, Angers a passé la surmultipliée après la pause pour s'offrir le derby face à Nantes (2-0), à l'occasion de la 28ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 28e Journée Angers 2 - 00 - 0 Nantes A. Bobichon 48'

R. Thomas 53'



Dans un Stade Raymond-Kopa copieusement garni, la partie peinait à réellement démarrer. Les Angevins, dès le coup d'envoi, appliquaient un pressing haut et gênaient les Nantais. La bataille se concentrait donc essentiellement dans l'entrejeu. Il fallait ainsi attendre le passage du premier quart d'heure pour frissonner, un tout petit peu. D'une frappe du gauche décochée des vingt-cinq mètres, Abdoulaye Touré se fendait de la première banderille mais n'inquiétait pas Ludovic Butelle, qui voyait le cuir survoler sa transversale (18ème). À la demi-heure de jeu, Ludovic Blas, également du pied gauche, parvenait à trouver le cadre, une première dans cette partie (30ème). Peu inquiété mais également peu dangereux, le SCO sortait finalement de sa torpeur dans les dernières secondes du premier acte. Sur un contre mené par Sada Thioub, Angelo Fulgini passait tout proche d'offrir l'avantage à son équipe mais Alban Lafont en décidait autrement (45ème).

Après la pause, le second acte démarrait tambour battant. Après un bon service de Baptiste Santamaria, Souleyman Doumbia était trouvé dans le couloir gauche. Le latéral prêté par Rennes décalait ensuite parfaitement Antonin Bobichon. L'ancien joueur du Nîmes Olympique se fendait alors d'une frappe du droit à ras de terre qui terminait sa course dans le petit filet opposé d'un Alban Lafont trop court (1-0, 48ème) ! Décisif, le numéro 23 des Blanc-et-Noir l'était encore quelques minutes plus tard en déposant son corner sur le crâne de Romain Thomas, dont la tête en pleine lucarne lobait le dernier rempart des Canaris (2-0, 53ème). Mené de deux buts, le FCN répliquait enfin mais Kader Bamba manquait le cadre sur un centre de Ludovic Blas (57ème). Pas plus de réussite, quelques secondes plus tard, pour Moses Simon, qui perdait son duel face à Ludovic Butelle après un service magnifique en talonnade de Kader Bamba (58ème).

Malgré ces deux incursions chaudes, le SCO Angers gardait le contrôle du match et Thomas Mangani, après un festival de Souleyman Doumbia, n'attrapait pas le cadre nantais (64ème). Le cadre, justement, Ludovic Blas le trouvait sur une frappe vicieuse décochée depuis les trente mètres, plein axe. Mais Ludovic Butelle faisait l'effort pour éviter d'être trompé au pied de son poteau droit (73ème) et conserver sa cage inviolée. Comme à l'aller, le SCO Angers s'est donc défait du FC Nantes et aligne un troisième succès de rang en Ligue 1, une première cette saison. Une nouvelle victoire qui permet, surtout, aux hommes de Stéphane Moulin de grimper à la dixième place du classement (39 points). Le FCN, de son côté, confirme ses grosses difficultés du moment avec ce troisième revers d'affilée. Les protégés de Christian Gourcuff, qui surfent sur une très mauvaise série (une seule victoire lors des neuf derniers matches), reculent au douzième rang (37 points).

L'HOMME DU MATCH

Antonin Bobichon : Le milieu de terrain des Blanc-et-Noir a été l'homme de ce derby entre Angevins et Nantais. Auteur de l'ouverture du score d'une frappe du droit rasante et limpide, il a ensuite offert le but du break à Romain Thomas. Décisif sur le plan offensif, il a également fait, et bien fait, le travail dans les autres secteurs de jeu (46 ballons touchés, 88% de passes réussies, 1 interception, 3 tacles).