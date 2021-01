L1 - Angers se relance en dominant Nîmes (analyse)

Ce dimanche après-midi, à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 1, le SCO Angers a pris le meilleur sur le Nîmes Olympique (3-1). Après trois défaites de rang, les hommes de Stéphane Moulin renouent enfin avec le bon goût de la victoire. Les Crocos, eux, retombent dans leurs travers.

Ligue 1 - 22e Journée Angers 3 - 12 - 1 Nîmes P. Capelle 20'

L. Coulibaly 35'

L. Diony 55'

41' R. Ripart (P.)



LE FAIT DU MATCH

La nouvelle erreur de Lucas Deaux. Coupable face au Lille OSC en début de mois (défaite 0-1), le milieu de terrain défensif ou défenseur central a malheureusement remis le couvert en Anjou. En perdant le ballon devant Lassana Coulibaly, il a "offert" l'ouverture du score aux Angevins, obligeant son équipe à courir après le score.

LES BUTS

1-0 (20ème) : Angers prend les devants ! Proche de sa surface, Lucas Deaux prend des risques dans sa relance et perd le ballon face à Lassana Coulibaly. Ce dernier décale parfaitement Pierrick Capelle, qui, d'une frappe rasante du pied gauche, trompe Baptiste Reynet et lance idéalement le SCO. C'est le quatrième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le numéro 15 des Blanc-et-Noir.

2-0 (35ème) : Le break pour le SCO ! Thomas Mangani est à la baguette et sert Souleyman Doumbia dans le dos de la défense nîmoise sur le flanc gauche. Le latéral gauche déploie alors un centre idéal à destination de Lassana Coulibaly. Totalement seul, le milieu de terrain reprend le ballon de volée du pied gauche et trompe un Baptiste Reynet impuissant. C'est le tout premier but inscrit cette saison en championnat par le numéro 14 angevin.

2-1 (41ème) : Les Crocos reprennent espoir ! Dans sa surface, Pierrick Capelle se montre coupable d'une faute de main. L'arbitre central n'hésite pas et désigne le point de penalty. Du pied droit, Renaud Ripart ne tremble pas et prend Paul Bernardoni à contre-pied. C'est la quatrième réalisation inscrite en cet exercice 2020-2021 par le couteau suisse gardois.

3-1 (55ème) : Angers reprend ses distances ! Trouvé à vingt mètres du but, Thomas Mangani déploie un centre parfait en direction de Loïs Diony. Après un bon contrôle de la poitrine, l'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne enchaîne avec une très belle frappe du droit qui va nettoyer la lucarne de Baptiste Reynet. C'est le troisième but marqué cette saison en Ligue 1 par le numéro 9 du SCO.

L'HOMME DU MATCH

Lassana Coulibaly (SCO Angers). Passeur décisif sur l'ouverture du score puis auteur du deuxième but de sa formation (4 tirs au total), le milieu de terrain a été déterminant dans cette belle victoire obtenue face aux Crocos. Influent (2 passes clés, 1 grosse occasion créée) et batailleur dans l'entrejeu (1 dégagement, 3 interceptions, 3 tacles), il a cédé sa place à la 79ème minute à Ibrahim Amadou.

LES CONSÉQUENCES

Après trois défaites consécutives, le SCO renoue avec le succès à l'issue d'un match maîtrisé sur ses terres. Avec cette belle victoire, les hommes de Stéphane Moulin grimpent à la huitième place du classement (33 points) et se rapprochent des places européennes. Ils tenteront de réaliser la passe de deux sur la pelouse du Stade de Reims, dès mercredi soir (19 heures, Stade Auguste-Delaune), lors de la 23ème journée de championnat.

Le Nîmes Olympique a rechuté. Après sa belle victoire sur la pelouse de l'OM il y a quinze jours (1-2), le club gardois n'a pas su enchaîner en Anjou. Suite à ce revers, le quatorzième de l'exercice, les protégés de Jérôme Arpinon restent bloqués à la vingtième et dernière place du classement (15 points). Prochain rendez-vous pour les Crocos : un troisième déplacement de rang, sur la pelouse du Paris Saint-Germain, mercredi soir (21 heures, Parc des Princes), à l'occasion de la 23ème levée.