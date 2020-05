L1 - Arrêt de la saison : Édouard Philippe 'assume parfaitement'

Si la Premier League et la Serie A seront officiellement de retour au mois de juin, la Ligue 1, elle, devra patienter jusqu'au mois d'août pour reprendre. Lors de son allocution prononcée ce jeudi après-midi, Édouard Philippe, le Premier ministre, a assumé la décision du gouvernement français de mettre fin à la saison 2019-2020 de football.

"Il ne m'appartient pas de me prononcer sur les décisions des Ligues et des Fédérations. Mais il me semble que pendant deux mois et demi, les compétitions ont été interrompues pour d'excellentes raisons. Je l'assume parfaitement. Nous avons indiqué (aujourd'hui) que l'utilisation des stades est encore sujette à des limitations, et nous avons indiqué que la pratique des sports collectifs, qui sont par définition des sports de contact, rendait l'exercice de ces sports encore interdit", a indiqué le Premier ministre, et de rajouter : "J'espère personnellement que le moment (de reprendre) viendra bientôt et que le début de la saison prochaine pourra se faire dans des conditions normales. Je sais que les joueurs et les équipes l'attendent avec impatience".