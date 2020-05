L1 - Arrêt de la saison : Aulas 'fait de la peine' à Di Meco

Ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas, l'emblématique président de l'Olympique Lyonnais, a été très présent dans les médias, évoquant successivement son idée de saison blanche puis son désir de mener impérativement la saison 2019-2020 à son terme. Hier dans l'après-midi, la Ligue de Football Professionnel en a décidé autrement en actant l'arrêt définitif de l'exercice en figeant le classement à la 28ème journée, privant de fait le club rhodanien d'une place européenne. Une décision injuste pour le boss des Gones, qui envisage de contre-attaquer en justice. Pour le consultant de RMC, Eric Di Meco, cette dernière annonce est la goutte qui fait déborder le vase.

"C'est surtout pour faire oublier à tout le monde ses erreurs du début de saison. Si Lyon se retrouve septième c'est parce qu'il y a eu un début de saison catastrophique avec un choix d'entraîneur (Ndlr, Sylvinho) qui s'est avéré catastrophique. (...) Jean-Michel Aulas s'est trompé sur toute la ligne cette saison et essaye de le faire oublier. Je crois que les supporters lyonnais ne sont pas dupes et ne l'ont pas oublié", a estimé l'ancien défenseur de l'OM sur les ondes, et d'étayer ses propos : "Jean-Michel Aulas dit qu'il va attaquer. Là, il me fait de la peine. Il me fait de la peine car on sent que cela lui échappe pour la première fois. Il ne va pas être en Coupe d'Europe et malgré ce qu'il essaye de nous expliquer sur le fait que son club peut le supporter, on sent qu'il ne sait plus quoi faire".