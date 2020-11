L1 - ASM - PSG : Le but refusé à Moise Kean expliqué

Lors de la défaite du PSG face à Monaco (3-2), Thomas Tuchel n'a pas vraiment su expliquer pourquoi son équipe s'est arrêtée de jouer à la mi-temps lors du match. Cependant, un autre fait de jeu retient l'attention. En effet, les supporters parisiens n'ont également pas compris pourquoi le 3e but parisien marqué par Moise Kean (20 ans) a été refusé par M.Turpin, arbitre du soir, après visionnage par les arbitres vidéo.

Ainsi, ce troisième but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu au tout départ de l'action, lorsque Kimpembe dégage le ballon au loin. Kean a récupéré le ballon après la remise en retrait d'un Monégasque en direction de son gardien. Cela a fait jaser auprès des joueurs et du staff parisien. La question de l'uniformisation de l'arbitrage va être encore au centre des débats, Kean étant au départ de l'action à l'opposée du Monégasque qui va faire la remise en retrait loupée et n'interférant en rien dans l'action. Les joueurs parisiens n'ont pas compris cette décision, comme le témoigne les réactions de ces derniers.