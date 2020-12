L1 - ASSE - Angers : les compos probables

L'AS Saint-Etienne reçoit le SCO Angers ce vendredi à 21 heures dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Claude Puel devra composer sans Yvann Maçon, Panayiótis Retsos et Gabriel Siva qui sont tous les trois blessés. Du côté des Angevins, ce sont Enzo Ebosse, Ibrahim Amadou, Sofiane Boufal et Sada Thioub qui ne seront pas de voyage dans le Forez à cause de différents pépins physiques.

Ligue 1 - 14e Journée

AS SAINT-ETIENNE - ANGERS SCO

ASSE : Moulin - Debuchy (cap), Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco - Nordin, Camara, Neyou, Bouanga - Khazri, Hamouma.

Angers : Bernardoni - Doumbia, Thomas, Traoré (cap), Manceau - Coulibaly, Mangani - Cabot, Fulgini, Pereira Lage - Bahoken.