L1 - ASSE-Girondins : les compos probables

L'AS Saint-Etienne reçoit ce dimanche les Girondins de Bordeaux (15h) dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1. Sur une série de six matchs sans victoire en championnat (1 nul, 6 défaites), les Verts se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France cette semaine. Les Verts sont privés de Cabaye pour ce match en raison d'une blessure contractée face à Rennes. Héros de la demi-finale, Boudebouz devrait débuter derrière l'attaquant, qui pourrait être Abi. Au niveau de la ligne défensive, le jeune duo Fofana-Saliba devrait enchaîner.

Les Girondins, eux, restent sur trois matchs sans victoire (2 nuls, 1 défaite). En cas de succès, ils pourraient basculer dans la première partie de tableau et revenir à deux points de Reims (5e). La vie sans Pablo débute pour Bordeaux, le défenseur étant blessé pour plusieurs mois. Briand, Basic et De Préville sont également forfaits pour ce déplacement. Mexer et Jovanovic devraient intégrer le onze pour former une défense à cinq. Dans l'entrejeu, Pardo devrait remplacer Basic, tandis que Kalu est attendu en attaque.

Ligue 1 - 28e Journée

AS SAINT-ETIENNE - GIRONDINS DE BORDEAUX

ASSE : Moulin - Debuchy (C.), Saliba, Fofana, Kolodziejczak - Camara, M'Vila - Honorat, Boudebouz, Bouanga - Abi

FCGB : Costil (C.) - Kwateng, Mexer, Koscielny, Jovanovic, Benito - Otavio, Pardo - Hwang, Oudin, Kalu