L1 - ASSE - Metz : les compos probables

L'AS Saint-Etienne accueil le FC Metz ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1. Mathieu Debuchy et Yvann Maçon sont tous les deux blessés. Panayotis Retsos, Gabriel Silva et Adil Aouchiche n'ont eux pas été retenus dans le groupe de Claude Puel. Du côté des Messins, Manuel Cabit Kévin N'Doram, Vincent Pajot, Warren Tchimbembé, Opa Nguette et Ibrahima Niane souffrent de différents pépins physiques.

Ligue 1 - 24e Journée

AS SAINT-ETIENNE - FC METZ

ASSE : Moulin - Camara, Moukoudi, Cissé, Trauco - Monnet-Paquet, Gourna, Neyou, Bouanga - Hamouma (cap), Modeste

Metz : Oukidja - Boye (cap), Kouyaté, Bronn - Udol, Sarr, Maïga, Centonze - Boulaya - Leya Iseka, Gueye