L1 - ASSE - MHSC : les compos probables

L'AS Saint-Étienne reçoit ce dimanche à 13 heures Montpellier dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1. Les deux équipes sont sur une série sans victoire assez longue. Les Verts n'ont plus remporté le moindre match depuis leur déplacement à Marseille le 17 septembre dernier (5 matchs), tandis que du côté des Montpelliérains, leur dernière victoire était le 20 septembre dernier face à Angers (4 matchs).

Pour cette rencontre, les Stéphanois pourront compter sur le retour dans le groupe de Timothée Kolodziejczak, Gabriel Silva et Charles Abi. Mathieu Debuchy, Panagiotis Retsos, Yvann Maçon Miguel Trauco, Harold Moukoudi et Arnaud Nordin sont quant à eux blessés. Du côté du MHSC, Michel Der Zakarian récupère Pedro Mendes enfin guéri de la Covid-19. Les Pailladins devront en revanche composer sans Jonas Omlin et Mihailo Ristic souffrant de pépins physiques. Vitorino Hilton, Arnaud Souquet, Damien Le Tallec et Téji Savanier sont eux suspendus pour la rencontre.

Ligue 1 - 9e Journée

AS SAINT-ÉTIENNE - MONTPELLIER HSC

Saint-Étienne : Moulin - Moueffek, Sow, Kolodziejczak, Gabriel Silva - Youssouf, Neyou - Aouchiche, Hamouma (cap), Bouanga - Khazri

Montpellier : Bertaud - Sambia, Mendes, Congré, Oyongo - Chotard, Mollet, Ferri - Mavididi, Delort (cap), Laborde