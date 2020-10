L1 - ASSE - Nice : les compos probables

L'AS Saint-Etienne reçoit ce dimanche après midi l'OGC Nice pour le compte de la 7ème journée du championnat de Ligue 1. Avec toutes les deux 10 points, les deux équipes doivent s'imposer pour ne pas voir leurs concurrents aux places européennes s'envoler.

Pour cette rencontre, Claude Puel devra composer sans Timothée Kolodziejczak et Wahbi Khazri tous les deux suspendus. Yvan Maçon s'est blessé cette semaine, Mathieu Debuchy et Gabriel Silva sont quant à eux par encore à 100%. Patrick Vieira se déplace également avec plusieurs absents. Kasper Dolberg s'est blessé cette semaine à l'entrainement. Jeff Reine-Adélaïde et Alexis Claude-Maurice sont également à l'infirmerie, Youcef Atal de son côté n'est pas encore rétabli de sa lésion à la cuisse.

Ligue 1 - 7e Journée

SAINT-ÉTIENNE - OGC NICE

Saint-Etienne : Moulin - Moueffek, Moukoudi, Retsos, Monnet-Paquet - Youssouf, Camara - Nordin, Aouiche, Bouanga - Hamouma

Nice : Benítez - Lotomba, Bambu, Dante, Kamara - Schneiderlin, Lees Melou, Thuram - Lopes, Maolida, Gouiri