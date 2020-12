L1 - ASSE - Nîmes : les compos probables

L'AS Saint-Etienne reçoit le Nîmes Olympique ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Claude Puel devra se passer des service d'Yvann Maçon, Panayiótis Retsos et Gabriel Silva. Aïmen Moueffek est quant à lui malade est ne participera pas à match. Du côté des Crocodiles, Anthony Briançon, Loïck Landre, Pablo Martinez, Birger Meling, Yassine Benrahou, Andrés Cubas et Lucas Deaux souffrent tous les sept de pépins physiques et ne seront pas du voyage dans le Forez.

Ligue 1 - 16e Journée

AS SAINT-ETIENNE - NÎMES OLYMPIQUE

ASSE : Moulin - Debuchy (cap), Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco - Camara, Neyou - Nordin, Boudebouz, Bouanga - Hamouma

Nîmes : Reynet - Paquiez, Miguel, Guessoum, Ripart (cap) - Sarr, Fomba - Aliasson, Duljevic, Ferhat - Aribi