L1 - ASSE - OL : les compos probables

L'AS Saint-Etienne reçoit l'Olympique Lyonnais ce dimanche à 21 heures dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Claude Puel devra composer sans Yvann Maçon, Panayiótis Rétsos et Wahbi Khazri qui sont tous les trois blessés. Stefan Bajic, Etienne Green, Mathieu Debuchy, Harold Moukoudi, Gabriel Silva, Rayan Souici et Kévin Monnet-Paquet sont quant à eux tous positifs au Covid-19 et donc actuellement placés à l'isolement. Du côté de l'OL, Houssem Aouar et Maxwel Cornet souffrent de différents pépins physiques. Lucas Paquetá est lui suspendu pour ce match.

Ligue 1 - 21e Journée

AS SAINT-ETIENNE - OLYMPIQUE LYONNAIS

ASSE : Moulin - Sissoko, Camara, Kolodziejczak, Trauco - Moueffek, Gourna-Douath, Gabard - Neyou - Hamouma (cap), Nordin

OL : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio - Thiago Mendes, Guimaraes, Caqueret - Kadewere, Depays (cap), Toko Ekambi