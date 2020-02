L1 - ASSE - OM : les compos probables

C'est presque un choc des extrêmes auquel on aura droit ce mercredi soir (21h) à Geoffroy-Guichard, en clôture de la 23e journée, entre l'AS St-Etienne (15e, 28 points) et l'OM (2e, 43 points). Les Verts, qui ne parviennent toujours pas à enchaîner en Ligue 1 (6 défaites et 2 victoires lors des 8 dernières journées), doivent se reprendre sans attendre pour ne pas abandonner l'idée d'accrocher une place européenne en fin de saison. Leur adversaire du soir, quand bien même il occupe la place de dauphin depuis maintenant plusieurs mois, n'arrive pas dans une forme éblouissante et vient d'aligner deux matchs nuls et vierges en championnat, face à Angers et Bordeaux.

Programmée en milieu de semaine, à trois jours de la réception de Toulouse au Vélodrome et quatre d'un déplacement à Montpellier pour les Foréziens, cette rencontre donnera-t-elle lieu à d'imposants turnovers opérés par Claude Puel et André Villas-Boas ? Le coach stéphanois semble en tout cas disposer de davantage d'option que son homologue portugais, dont l'équipe ne devrait pas énormément changer par rapport à celle qui a été tenue en échec en Gironde dimanche.

Puel, qui fait face au forfait de Gabriel Silva et l'inconstance de Miguel Trauco, pourrait repasser à un schéma en 3-4-3, qui lui permettrait d'aligner Denis Bouanga dans le couloir gauche. A droite, Mathieu Debuchy vient de jouer l'intégralité des quatre derniers matchs et pourrait souffler au profit du polyvalent Honorat. Devant, alors que Ryad Boudebouz a fait son retour dans le groupe, Romain Hamouma et Wahbi Khazri seront très probablement titularisés pour épauler un attaquant de fixation : Loïs Diony ou Charles Abi.

Ligue 1 - 23e Journée

AS SAINT-ETIENNE - OLYMPIQUE DE MARSEILLE

St-Etienne : Ruffier - Saliba, Perrin, Fofana - Honorat, Cabaye, M'Vila, Bouanga - Hamouma, Diony, Khazri.

Marseille : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Sarr, Benedetto, Payet.