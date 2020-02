L1 - ASSE-OM : les Verts réagissent suite aux incidents

Mercredi soir, l'AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille ont croisé le fer à l'occasion de la 23ème journée de Ligue 1. Une rencontre, soldée par une logique victoire phocéenne (0-2, résumé et notes), qui s’est déroulée dans un climat tendu puisque des incidents ont éclaté avant la rencontre entre des supporters des deux camps et les forces de l'ordre. Ce jeudi, l'ASSE a décidé de réagir via un communiqué publié sur son site internet officiel.

"L’AS Saint-Étienne déplore les incidents survenus en marge de son match contre l’Olympique de Marseille et qui ont contraint la Préfecture de la Loire à interdire l’accès du stade Geoffroy-Guichard aux supporters marseillais. Le club condamne toute forme de violence et réaffirme son attachement aux valeurs du sport. La Préfecture de la Loire a pris les dispositions qu’elle estimait nécessaires pour permettre le bon déroulement de la rencontre mais aussi assurer la sécurité du public. De tels incidents ne peuvent constituer une fatalité. Tous les acteurs concernés doivent continuer à travailler ensemble afin de trouver les solutions adaptées qui préservent les intérêts d’un football festif et populaire", écrit le club ligérien.