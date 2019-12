L1 - ASSE - PSG : Neymar pique le premier but à Paredes

Hier, le Paris Saint-Germain s'est facilement imposé 4-0 sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne. Les Parisiens se sont vite rendus les choses faciles en ouvrant la marque, dès la 10ème minute, par l'intermédiaire de Leandro Paredes. L'Argentin, qui a inscrit son premier but sous les couleurs du club de la capitale, a notamment réagi à l'issue de la rencontre via la chaîne officielle du PSG. "Mon but ? Je suis très heureux d'avoir pu inscrire mon premier avec Paris. Je l'attendais depuis longtemps !"

Toutefois, la joie est de courte durée pour l'Argentin. En effet, après la rencontre, la LFP a décidé d'attribuer le but à Neymar, qui dévie en dernier, le ballon, sur son site officiel. Le Brésilien, qui a raté un pénalty en deuxième mi-temps, peut donc se consoler avec ce but inscrit. Pour Paredes en revanche, il faudra se consoler avec la victoire.