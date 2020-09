L1 - ASSE/Strasbourg : Puel entend continuer à progresser

Hier après-midi, l'AS Saint-Etienne de Claude Puel a rendue une copie plutôt sérieuse face au Racing Club de Strasbourg. En conférence de presse d'après-match, le coach des Verts n'a pas hésité à afficher son engouement quant à la prestation proposée par ses hommes. Des hommes parmi lesquels se trouvent de tout jeunes joueurs, sur lesquels Puel entend bel et bien compter cette saison. Une flopée de points positifs sont donc à retenir pour le coach stéphanois et sa formation, leaders avant la fin de cette 3e journée de L1.

"C'est bien de prendre des points en ce début de saison. Après, le plus important, c'est de continuer à faire progresser ces jeunes et ce groupe. Même si l'adversaire est difficile, comme ce soir. (...) Beaucoup de jeunes débutent. Répondre présent est très important. On est dans une belle dynamique. On montre de belles séquences, il faut continuer." a ainsi déclaré Claude Puel, dont les hommes sont leaders à l'heure de prononcer ces mots. Un statut qui ne signifie néanmoins rien pour le coach Vert : "Être leader ne veut strictement rien dire. Le plus important, c'était de capitaliser à domicile".