L1 - Au terme d'un match animé, Dijon et Nantes se quittent bons amis

Après une première période très divertissante et une fin de match folle, le Dijon FCO et le FC Nantes se sont séparés bons amis (3-3) ce samedi soir, lors de la 24ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 24e Journée Dijon 3 - 32 - 2 Nantes S. Mavididi 15'

Júlio Tavares 24'

S. Mavididi 90'

20' M. Simon

34' M. Alphonse (CSC)

90' +2 Andrei Girotto



LE FAIT DU MATCH

Un quart d'heure de folie et de la casse. Dijon et Nantes ont fait le spectacle lors des quarante-cinq premières minutes de ce multiplex. En un peu plus d'un quart d'heure, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, Nantes revenant au score par deux fois malgré la domination dijonnaise. Ce premier acte a également laissé des traces de part et d'autre puisque trois changements ont été effectués à la pause. Percuté de plein fouet par Gomis sur son but, Simon a dû sortir juste avant la mi-temps et a été imité par le gardien du DFCO, remplacé par Runarsson. Touché dans un choc tête contre tête avec Tavares dans le temps additionnel, Moustache a également cédé sa place à la pause. Après une seconde période plus équilibrée, le match s'est de nouveau emballé durant les cinq dernières minutes.

LES BUTS

1-0 (15e) : Mavididi ouvre le score. A la suite d'une longue touche dans la surface, Tavares remise de la tête sur Mavididi. Dos au but, ce dernier déclenche une frappe en pivot qui trompe Lafont.

1-1 (17e) : Simon égalise. Parfaitement lancé en profondeur par Louza, Simon déborde et se montre plus prompt que Gomis pour glisser le ballon au fond des buts avant d'être percuté par le gardien.

2-1 (25e) : Tavares redonne l'avantage au DFCO. Depuis le côté droit, Alphonse déploie un centre dans la boîte. Il trouve Mavididi qui remise sur Tavares. L'avant-centre dijonnais transperce Lafont d'une frappe du pied droit.

2-2 (33e) : Nantes recolle encore. Sur un corner nantais, Alphonse se manque complètement dans son intervention. Le défenseur dijonnais veut dégager le ballon de la tête mais l'envoie dans son propre but.

3-2 (89e) : Le doublé pour Mavididi ! De nouveau après une longue touche depuis la droite, Baldé tente un geste acrobatique mais sa tentative est contrée. Le ballon revient néanmoins dans les pieds de Mavididi qui s'offre un doublé et redonne l'avantage à son équipe dans les derniers instants !

3-3 (90e+1) : Girotto sauve Nantes ! Sur un coup franc lointain botté par Bamba, Girotto place sa tête et lobe Runarsson qui s'était trop avancé ! Les Canaris arrachent le point du nul !

L'HOMME DU MATCH

S. Mavididi (Dijon). Le jeune ailier dijonnais a tout fait pour mener son équipe vers la victoire avec un doublé inscrit. Provocateur sur son côté (13 duels disputés), il s'est également trouvé dans les bonnes zones pour être impliqué sur les trois buts des siens.

LES CONSEQUENCES

Comme lors du dernier match à domicile, le DFCO a encore marqué trois buts devant son public. Dominateurs, les Dijonnais auraient même pu en inscrire davantage et peuvent le regretter au moment de faire le bilan. Car à l'inverse du match face à Brest, la défense s'est liquéfiée et a cédé par trois fois. L'erreur de Runarsson sur le troisième but est d'autant plus rageante pour Stéphane Jobard et ses hommes.

Malmenés par la force offensive dijonnaise, les Canaris ont eu le mérite de ne jamais lâcher. Après un regain de forme en seconde période, ils ont été bousculés en fin de rencontre mais ont encore une fois trouvé les ressources pour égaliser une troisième fois. Ils mettent fin à une série de trois défaites consécutives mais restent dans la deuxième moitié de tableau.