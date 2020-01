L1 - Au terme d'un match emballant, Nice et Rennes se séparent dos à dos

Dans une rencontre très rythmée, Nice et Rennes ne sont pas parvenus à se départager (1-1) en ouverture de la 21ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 21e Journée Nice 1 - 10 - 0 Rennes K. Dolberg 47'

81' F. Tait



LE FAIT DU MATCH

A l'abordage ! A l'Allianz Riviera, Nice et Rennes ont livré un match passionnant ! Si le championnat de France est souvent critiqué pour son manque de spectacle, Azuréens et Bretons ont fait un pied de nez à ses détracteurs. Les deux équipes ont joué à 100% pour l'attaque, sans calculer. A la pause, 21 tirs avaient déjà été tentés dans cette partie, un record en Ligue 1 depuis le début de la saison ! Toutefois, il n'a manqué qu'un but à la première période. Les Niçois ont notamment manqué des occasions énormes (16e, 19e) et Mendy s'est illustré devant Dante (24e). Mais dès le retour des vestiaires, les Aiglons ont pris les devants (47e). Les Rennais ont eu du répondant mais Benitez s'est lui aussi mis en évidence (26e), 69e). Malchanceux, Niang a même fracassé la barre transversale sur une frappe surpuissante (64e). Finalement, Nice a cédé sous les vagues rennaises et les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, logique.

LES BUTS

1-0 (47e) : L'envol des Aiglons ! Depuis sa moitié de terrain, Hérelle adresse une longue passe vers Lees-Melou dans le couloir droit. Le milieu niçois profite de la blessure musculaire de Nyamsi pour déborder librement. Arrivé aux abords de la surface, il adresse un centre fort, au sol, devant les buts, où Dolberg n'a plus qu'à pousser le ballon au fond pour inscrire son 6ème but en Ligue 1 !

1-1 (81e) : Rennes recolle ! Depuis l'axe, Tait décale Boey, offensif dans son couloir droit. Le latéral centre vers Niang à hauteur du point de penalty mais la tête de l'attaquant rennais est contrée par celle de Danilo Barbosa. Toutefois le ballon s'élève et profite à Tait qui reprend à bout portant et égalise !

L'HOMME DU MATCH

P.Lees-Melou (Nice). Omniprésent des deux côtés du terrain, le milieu niçois était partout. Passeur décisif sur le but de Dolberg, il a été une arme offensive considérable de part sa qualité de passe (3 centres, 2 passes clefs, 83% de passes réussies) mais a également brillé défensivement. Avec 2 dégagements, 2 interceptions et 2 tirs contrés, il a permis à son équipe de tenir le point du nul en seconde période.

LES CONSEQUENCES

Nice et Rennes ont donné un formidable spectacle ce vendredi soir ! Le score nul est plutôt logique puisque les deux équipes ont eu des temps forts. Globalement dominateurs en première période, les Niçois ont été récompensés dès l'entame de la seconde période. Dès lors, les Rennais ont pris les commandes du match et se sont rués sur les buts de Benitez. Après une première grosse alerte sur une frappe puissante de Niang (64e), Tait a fait sauter le verrou du Gym (81e).

Malgré la beauté de la rencontre, le score de parité n'arrange personne. Nice reste englué dans le ventre mou (10e, 29 points) alors que Rennes pourrait se retrouver à sept points de l'OM en cas de succès des Marseillais contre Angers samedi (17h30). De plus, les Bretons ont perdu Nyamsi sur blessure lors de ce match et Morel a difficilement terminé la rencontre...