L1 - Au terme d'un match intense, Lille évite le pire face à Strasbourg (analyse et notes LOSC-RCSA)

Après son élimination de la Ligue Europa survenue jeudi soir, le Lille OSC a dû batailler pour arracher le partage des points face à un Racing Club Strasbourg Alsace héroïque (1-1), ce dimanche après-midi, lors de la 27ème journée de Ligue 1.

36' L. Ajorque



LE FAIT DU MATCH

Mike Maignan maintient les Dogues dans le match ! Deux petites minutes seulement après l'ouverture du score, le Racing a eu le ballon pour faire un break express. Sur un bon centre distillé depuis le côté gauche par Anthony Caci, Ludovic Ajorque a placé une tête puissante, repoussée une première fois par le portier nordiste, qui s'est ensuite encore interposé pour empêcher l'attaquant alsacien de reprendre le cuir à bout portant (38ème). Une double parade exceptionnelle et déterminante du dernier rempart lillois, qui a même sauvé les siens dans les dernières secondes du temps additionnel sur un ultime rush strasbourgeois terminé par une frappe du gauche d'Habib Diallo (90ème+5).

LES BUTS

0-1 (36ème) : Strasbourg refroidit Lille ! Servi dans son couloir droit, Frédéric Guilbert prend son temps pour déployer un centre enroulé du pied droit vers le second poteau. Placé derrière José Fonte, Ludovic Ajorque réalise le geste parfait, se fendant d'une reprise du plat du pied gauche gagnante. Sur le coup, Mike Maignan ne peut qu'accompagner, de la main droite, le cuir dans son propre but. C'est la onzième réalisation inscrite cette saison en Ligue 1 par l'attaquant réunionnais.

1-1 (86ème) : Les Dogues recollent ! Lille pousse et obtient une touche dans le camp alsacien. À la suite de ladite touche, Benjamin André hérite du cuir sur le côté et enroule un centre du pied gauche en direction du second poteau. José Fonte s'élève alors au-dessus de Dimitri Liénard et place une tête limpide qui trompe Eiji Kawashima, battu sur sa gauche. C'est le troisième but inscrit cette saison en championnat par le défenseur central lusitanien.

L'HOMME DU MATCH

Ludovic Ajorque (RC Strasbourg Alsace). Auteur de l'ouverture du score d'une belle reprise du plat du pied gauche (36ème), l'attaquant du Racing a flirté avec un break express deux petites minutes plus tard mais est tombé sur un immense Mike Maignan (38ème). Très menaçant, il a également été admirable de courage, ne ménageant pas ses efforts dans la construction du jeu et sur le plan défensif (8 duels gagnés, 5 dégagements). Remplacé à la 71ème minute de jeu par Habib Diallo, qui a le ballon de la gagne sur une frappe du pied gauche un peu molle repoussée par Mike Maignan (90ème+5).

LES CONSÉQUENCES

Sérieusement malmené par Strasbourg sur sa pelouse, le LOSC, longtemps méconnaissable, s'est arraché pour éviter une troisième défaite cette saison en Ligue 1. Grâce à José Fonte, les Dogues prennent un point et restent en tête du classement (59 points). Mais les hommes de Christophe Galtier ne disposent plus que de deux unités d'avance sur le PSG, deuxième (57 points). L'OL (55 points), en cas de victoire face à l'OM ce soir lors de l'Olympico, pourrait revenir à une toute petite longueur des Nordistes.

Admirables de courage, les Bleu-et-Blanc ont livré un match énorme sur la pelouse du leader. Avec un peu plus de réussite et d'efficacité dans le dernier geste, les Alsaciens auraient même pu s'offrir une victoire de prestige, qui aurait été méritée. Il faudra finalement se contenter d'un petit point, qui permet toutefois aux protégés de Thierry Laurey, qui a rapidement quitté son banc pour des maux de ventre, de grimper à la quinzième position du classement (30 points).