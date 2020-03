L1 - Aulas/Eyraud : les syndicats des clubs tentent de calmer les esprits

Plusieurs querelles au sein des clubs de football professionnels avaient éclaté après l'annonce d'une possible fin de saison de Ligue 1 prématurée. Celle opposant les présidents de l'OL (Jean-Michel Aulas) et de l'OM (Jacques-Henri Eyraud) a connu un fort retentissement médiatique. De leur côté, les syndicats des clubs professionnels (La Première Ligue et l'UCPF) ont prôné un comportement totalement contraire de la part de l'ensemble des acteurs du football, appelant notamment à "l'union sacrée".

Dans leur communiqué, les syndicats "appellent à la responsabilité de tous leurs membres afin de faire preuve de coopération, de flexibilité et de bienveillance dans la conduite de leurs réflexions et de leurs actions". Dans ce contexte de crise sanitaire, les clubs doivent relativiser et faire preuve de solidarité afin de s'en sortir. C'est avec cet état d'esprit que les deux syndicats ont évoqué leurs actions futures. "C’est pourquoi, dans un esprit d’union sacrée qui seul doit tous nous guider, Première Ligue et l’UCPF, (...) ont décidé de créer un regroupement intersyndical et d’organiser une véritable coordination avec les autres syndicats qui composent les familles du football, pour avancer tous ensemble du même pas". Ils insistent par la suite de nouveau sur la nécessité pour les acteurs de rester unis. "Plus que jamais, c’est la mobilisation générale et le rassemblement de toutes les énergies qui nous conduiront à affirmer notre force collective afin d’assurer la survie de nos clubs et la pérennité de notre activité."