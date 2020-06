L1 - Aulas ne lâche pas l'idée des playoffs

La bataille menée par Jean-Michel Aulas tourne au mélodrame. Obstiné à vouloir relancer le championnat de France de Ligue 1 pour la saison 2019-2020, le président lyonnais a essuyé un nouveau revers vendredi soir lorsqu'il a reçu la réponse du président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, à son courrier. Ce dernier a confirmé que le 3 août était bel et bien une date butoir fixée par l'instance européenne, ce que JMA niait en bloc ces dernières semaines.

Malgré cela, le patron de l'OL ne veut pas s'avouer vaincu et relance l'idée des playoffs qu'il avait déjà évoquée par le passé. "En fait, il est possible comme l’Espagne et en jouant un play off sur juillet de terminer le 3 août comme pour les coupes" a-t-il écrit sur son compte Twitter. Pour rappel, le verdict du Conseil d'Etat au sujet des recours déposés par l'OL ainsi que Toulouse et Amiens sera connu en début de semaine.