L1 - Aulas poursuit son combat

Depuis le 30 avril et l'annonce de l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1, Jean-Michel Aulas ne cesse de porter réclamation, et de chercher des solutions pour reprendre la compétition. Mais bien seul dans son combat, le président de l'Olympique Lyonnais peine à faire avancer sa cause. Pourtant, d'après Le Parisien, Aleksander Ceferin, le boss de l'UEFA, a déclaré que le championnat de France pouvait revenir après le 3 août.

En réponse à un tweet d'Estelle Denis, journaliste de La chaîne l'Equipe, rebondissant sur cette information, le Rhodanien a de nouveau exprimé sa volonté. "Ce serait formidable de s’aligner sur tous les autres pays Européens", écrit Aulas. "Cela donnerait une vraie chance au PSG et à l’OL de disputer les phases finales de Champions League, et cela éviterait de continuer à dire faussement que j’étais pour une année blanche." En attendant, l'OL garde une chance de jouer la Ligue Europa, en cas de victoire face à Paris en finale de la Coupe de la Ligue, si celle-ci venait évidemment à se tenir.