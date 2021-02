L1 - Avant Barcelone, le PSG vient à bout de l'OGC Nice (analyse et notes)

À trois jours de retrouver le FC Barcelone en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n'a pas été transcendant, a même été sérieusement bousculé, mais est finalement venu à bout de l'OGC Nice (2-1), ce samedi après-midi lors de la 25ème journée de Ligue 1. Grâce à ce succès arraché de haute lutte, les Rouge-et-Bleu prennent provisoirement la tête du championnat.

Ligue 1 - 25e Journée Paris 2 - 11 - 0 Nice J. Draxler 22'

M. Kean 76'

50' Marcos Lopes



LE FAIT DU MATCH

Le Paris Saint-Germain passe tout près de la correctionnelle ! L'heure de jeu vient à peine d'être franchie lorsque le Gym, transfiguré depuis le retour des vestiaires et revenu à hauteur au tableau d'affichage, lance un contre, en supériorité numérique, à quatre contre deux. Servi devant la surface, Myziane Maolida décale alors Amine Gouri sur sa gauche, dans la surface. Sans contrôle, l'attaquant des Aiglons déclenche une frappe puissante du pied gauche qui vient s'écraser sur la barre transversale de Keylor Navas, qui a peut-être très légèrement effleuré le cuir (61ème).

LES BUTS

1-0 (22ème) : Le PSG fait mouche sur sa première occasion ! Après une bonne récupération signée Idrissa Gueye dans les pieds d'Alexis Claude Maurice, le ballon parvient jusqu'à Moise Kean, qui résiste à son adversaire direct et lance Thilo Kehrer dans le couloir droit. Le défenseur allemand va au bout de son effort et déploie un centre fort devant le but. Mauro Icardi se jette et, du pied gauche, tacle le ballon qui s'écrase sur le poteau. Julian Draxler a bien suivi et termine de près, du pied droit. C'est le troisième but inscrit cette saison en Ligue 1 par l'international allemand.

1-1 (50ème) : Les Aiglons recollent ! Dans sa surface, Marquinhos rate complètement sa relance vers la gauche. Rony Lopes intercepte le cuir, se joue de Presnel Kimpembe grâce à un joli passement de jambes puis déclenche un tir surpuissant du pied droit qui entre dans le but avec l'aide de la barre transversale. Keylor Navas, impuissant, ne peut que s'incliner. C'est la deuxième réalisation marquée cette saison en championnat par l'ailier portugais.

2-1 (76ème) : Paris repasse en tête ! Trouvé dans le couloir gauche, Kylian Mbappé lève la tête et distille un centre à destination du second poteau. Mauro Icardi réalise le geste parfait et se fend d'une sublime remise en extension vers Moise Kean. De près, de la tête, l'attaquant italien catapulte alors le cuir dans les filets de Walter Benitez. Le Transalpin en est désormais à dix buts inscrits en Ligue 1, sur la quatrième offrande de la saison de Mauro Icardi.

L'HOMME DU MATCH

Leandro Paredes (Paris Saint-Germain). Très critiqué à ses débuts sous les couleurs des Rouge-et-Bleu, le milieu de terrain défensif est en train de devenir indispensable à la bonne marche du club parisien. Combatif (1 tir bloqué, 2 interceptions) et toujours déterminé à jouer vers l'avant, l'international argentin s'impose au fil des semaines comme un leader technique dans l'entrejeu. Ses stats du jour le prouvent : 129 ballons touchés, 93% de passes réussies, 2 passes clés, 1 grosse occasion créée. Auteur également d'une sublime passe de l'extérieur du pied droit dans le dos de la défense niçoise pour Kylian Mbappé, qui aurait pu être décisive (39ème). Remplacé à la 83ème minute par Danilo Pereira.

LES CONSÉQUENCES

Une victoire, aucune nouvelle blessure à déplorer et une première place provisoire : le Paris Saint-Germain, loin d'être flamboyant, ne pouvait pas espérer bien mieux pour préparer son 8ème de finale aller de la Ligue des Champions, mardi soir sur la pelouse du FC Barcelone. Grâce à ce court succès, le sixième de rang au Parc des Princes, les protégés de Mauricio Pochettino (54 points) mettent la pression sur le LOSC et l'OL.

Menés à la pause malgré deux belles occasions d'égaliser (42ème, 44ème), les Aiglons ont affiché un visage plus intéressant et plus conquérant après la reprise. Logiquement revenus à égalité au tableau d'affichage, les protégés d'Adrian Ursea ont cédé en fin de match sur une action de classe du trio offensif parisien. Une courte défaite qui devrait à coup sûr laisser des regrets dans les rangs du Gym, qui reste bloqué à la treizième place (29 points).