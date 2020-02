L1 - Bordeaux déçoit, Montpellier lâche des points : le récap' du multiplex

Six matchs de Ligue 1 dans ce multiplex de semaine mais le spectacle n'était pas forcément au rendez vous, avec 4 matchs nuls et 9 buts marqués seulement...

Beaucoup de matchs, mais peu de buts, voilà comment résumer ce multiplex de la 23ème journée de championnat. En effet, si on a assisté à un seul match sans le moindre but (Lyon-Amiens), les formations n'ont pas offert un très grand spectacle, à l'image de la courte victoire de Strasbourg à Toulouse (1-0). Bordeaux, de son côté, a perdu deux points face à Brest (1-1). Les Girondins, qui ont rapidement ouvert la marque par Hwang (10ème), n'ont pas souhaité prendre de risque à l'extérieur et ont préféré sécuriser leur léger matelas d'avance en deuxième mi-temps. Toutefois, cette frilosité n'a pas été récompensée puisque les Brestois ont égalisé dans les dix dernières minutes, malgré leur infériorité numérique.

De son côté, l'Olympique Lyonnais accuse le coup après sa défaite face à Nice ce week-end. Les Rhodaniens, pourtant à domicile, n'ont pas réussi à trouver la solution face à Amiens (18ème) et ont offert un bien triste spectacle au Groupama Stadium (0-0). A noter que le jeune Rayan Cherki, entré en cours de jeu, a trouvé la barre transversale (71ème).

Pour Montpellier-Metz (1-1) et Reims-Nice (1-1), tout s'est accéléré dans le dernier quart d'heure. Le MHSC, qui a ouvert le score à la 13ème minute, s'est fait rattraper à la 80ème minute par un but de Farid Boulaya de la tête. A noter que le capitaine des Grenats, Habib Diallo, avait raté un pénalty en première mi-temps. Reims, de son côté, peut remercier son capitaine Abdelhamid, fraîchement prolongé, qui a rapporté un point grâce à son coup de casque puissant sur corner (1-1). Pierre Lees-Melou avait ouvert la marque pour les Aiglons. Enfin, dans le duel de mal-classés, le Nîmes Olympique s'est imposé 2-0 contre Dijon.

LES RÉSULTATS DE LA 23E JOURNEE

Mardi 4 février

Lille - Rennes : 1-0

Moanco - Angers : 1-0

Nantes - Paris : 1-2

Mercredi 5 février

Toulouse - Strasbourg : 0-1

Nîmes - Dijon : 2-0

Montpellier - Metz : 1-1

Brest - Bordeaux : 1-1

Reims - Nice : 1-1

Lyon - Amiens : 0-0

21h : Saint-Etienne - Marseille