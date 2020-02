L1 - Bordeaux et Dijon se quittent dos à dos (analyse et notes)

Au Matmut Atlantique, les Girondins de Bordeaux et le Dijon FCO se sont quittés bons amis (2-2) lors de la 25ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 25e Journée Bordeaux 2 - 21 - 1 Dijon Eui-Jo Hwang 35'

J. Briand 64'

16' M. Chouiar

72' M. Chouiar



LE FAIT DU MATCH

Benito, un tacle orangé. En première période, Alphonse détient le ballon dans le couloir droit. Le latéral dijonnais subit de plein fouet le tacle non maîtrisé de Loris Benito. Le défenseur bordelais manque le ballon et laisse glisser ses crampons sur les mollets de son adversaire. Après plusieurs minutes, l'arbitre décide finalement d'adresser un simple carton jaune à l'égard du Suisse, un jaune qui aurait pu tourner au rouge...

LES BUTS

0-1 (16e) : Dijon, c'est efficace. Les Dijonnais récupèrent le ballon dans leur moitié de terrain et tentent de lancer un contre. Dans le rond central, Ndong hérite du ballon et lance Chouiar dans la profondeur. L'attaquant bourguignon se présente seul face à Costil et ouvre parfaitement son pied pour l'ajuster et ouvrir le score sur le premier tir du DFCO.

1-1 (35e) : Hwang égalise. A défaut de parvenir à percer le bloc dijonnais, Bordeaux obtient énormément de corners. Sur le huitième, Basic dépose le ballon sur la tête de Hwang qui croise sa tentative et trouve le petit filet.

2-1 (64e) : Briand donne l'avantage à Bordeaux. Au milieu de terrain, les joueurs bataillent pour le gain du cuir. Finalement, Oudin lance Briand en profondeur d'une longue passe en cloche par dessus la défense. L'attaquant girondin s'emmène le ballon et élimine Runarsson sur son crochet avant de conclure. Le 99ème but de sa carrière en Ligue 1.

2-2 (72e) : Chouiar s'offre un doublé. Copie conforme du premier but pour les Dijonnais. Dans l'axe du terrain, Ndong décale Chouiar sur la gauche. L'attaquant fixe Sabaly et déclenche une frappe enroulée qui vient se loger dans le petit filet opposé de Costil. Le gardien girondin semble avoir mal jugé la trajectoire du ballon...

L'HOMME DU MATCH

M. Chouiar (Dijon). Déjà buteur face à Paris en milieu de semaine, l'attaquant dijonnais a permis à son équipe de prendre le point du nul grâce à sa qualité technique (5 dribbles réussis sur 6 tentés) et son efficacité face au but (3 tirs cadrés, 2 buts).

LES CONSEQUENCES

Les Girondins de Bordeaux enchaînent un cinquième match sans défaite en championnat mais il s'agit du troisième nul, dont le deuxième consécutif à domicile. Ce samedi, les Marine-Et-Blanc ont été gênés par le bloc dijonnais et s'en sont principalement remis aux coups de pied arrêtés, notamment les corners. Ils manquent une belle opportunité de se rapprocher des places européennes et restent 9èmes avec 35 unités.

Dijon prend un bon point à l'extérieur mais glisse malgré tout dans la zone rouge suite au succès de Nîmes face à Angers (1-0). Grâce à deux contres conclus par Chouiar, les Bourguignons se sont montrés efficaces offensivement mais ont laissé les Girondins revenir au score avant de trouver les ressources pour eux-mêmes égaliser en seconde période. Avec un peu plus de réussite, Mendyl aurait pu offrir la victoire aux siens mais sa tentative s'est écrasée sur le poteau (30e).