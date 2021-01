L1 - Bordeaux gagne et enfonce Lorient (résumé et notes)

Les Girondins de Bordeaux enregistrent ce soir leur première victoire de l'année 2021 en l'emportant (2-1) face à une équipe du FC Lorient toujours plus en difficulté au terme de cette phase aller.

Ligue 1 - 19e Journée Bordeaux 2 - 12 - 1 Lorient R. Oudin 13'

R. Oudin 43'

23' T. Moffi



Toujours sans Hatem Ben Arfa, principale arme offensive, les Girondins de Bordeaux ont assuré face aux Merlus. Les hommes de Gasset ont rapidement pris les devants grâce à Remi Oudin. À la suite d'un corner, l'ancien rémois est décalé par Hwang et sa frappe croisée trompe Dreyer (13ème). Les bordelais sont biens dans leur match, mais vont se faire égaliser contre le cours du jeu. Bien lancé dans la profondeur par Monconduit, Moffi voit d'abord sa frappe être repoussée par Costil, mais l'attaquant nigérian s'y reprend à deux fois et termine de la tête (23ème). En réussite sur ce coup, le numéro 13 va jouer de malchance cinq minutes plus tard lorsque sa géniale talonnade va venir heurter le poteau de Costil. L'équipe de Christophe Pélissier va une nouvelle fois manquer de réussite juste avant la pause. Sur un centre de Sabaly, Oudin enroule une frappe qui est déviée dans son propre but par Gravillon (43ème). Le but est tout de même accordé à Oudin qui signe donc un doublé et permet à Bordeaux de mener (2-1) à la pause.

Bordeaux ne parvient pas à se mettre à l'abri

Le second acte est à l'image du premier, Bordeaux domine mais bute sur la défense lorientaise. À tour de rôle Kalu (50ème et 56ème) et De Preville (68ème) trouvent les gants de Dreyer. Le portier maintient les siens dans la partie. Lorient pousse en fin de match et pense même égaliser par l'intermédiaire de l'entrant Adrian Grbic. Malheureusement pour les joueurs du Morbihan, l'attaquant autrichien est signalé en position de hors-jeu. On en restera donc là, les Girondins de Bordeaux s'imposent logiquement (2-1) et basculent à la dixième place du classement avec 26 points. Pour Lorient c'est une nouvelle défaite, les hommes de Pélissier pointent à une inquiétante 19ème place avec seulement 12 points au compteur