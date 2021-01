L1 - Bordeaux - Lorient : les compos probables

Les Girondins de Bordeaux reçoivent Lorient ce samedi à 21 heures dans le cadre de la 19ème journée. Pour cette rencontre, Jean-Louis Gasset devra composer sans Over Mandanda, Edson Mexer, Vukasin Jovanovic, Maxime Poundjé, Mehdi Zerkane et Hatem Ben Arfa qui sont tous les six blessés. Du côté du FC Lorient, le groupe n'est pas encore tombé car le club breton attend les contre-tests de plusieurs joueurs (Hamel, Wissa, Grbic, Laporte) qui ont été testés positifs au Covid-19 ce jeudi.

(FT)

FC GIRONDINS DE BORDEAUX - FC LORIENT

Bordeaux : Costil (cap) - Sabaly, Baysse, Koscielny, Benito - Otavio, Basic - Oudin, De Préville, Kalu - Maja.

Lorient : Nardi - Hergault, Gravillon, Morel, Le Goff - Lemoine (cap), Monconduit, Abergel - Laurienté, Moffi, Boisgard.