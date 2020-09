L1 - Bordeaux-Lyon : Garcia frustré par le manque d'efficacité

Pour l'ouverture de la 3e journée de L1 hier soir, l'Olympique Lyonnais n'a pas pu faire mieux que le match nul (0-0) au Matmut Atlantique, face aux Girondins de Bordeaux. Les rhodaniens, en panne d'efficacité, ont buté à de nombreuses reprises sur une défense bordelaise plus que solide. En conférence de presse d'après-match, Rudi Garcia est revenu sur l'inefficacité pour le moins frustrante des siens, soulignant la difficulté d'affronter le bloc bas des Girondins.

"Ce sont deux points de perdus. Vu notre domination, le nombre de tirs. Après quand on cadre top peu et qu'on tombe sur un bloc compact et une défense qui a toujours un pied ou quelque chose pour contrer nos attaques, ce n'est pas simple." a ainsi déclaré le technicien rhodanien, avant de rebondir sur sa frustration et celle de ses joueurs. "Faire match nul à Bordeaux sans prendre de but, c'est un bon résultat mais vu la physionomie, on ne peut être que frustré. Ce n'est pas simple de jouer contre un bloc". L'homme de 56 ans peut en effet regretter les 13 occasions manquées par ses lyonnais, mais doit se satisfaire du point prit face à une défense qui n'a pas encaissée le moindre but depuis 3 journées et le début de l'exercice.