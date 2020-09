L1 - Bordeaux-Lyon : Gasset satisfait du point du nul

Après le match nul des Girondins de Bordeaux face à l'Olympique Lyonnais, Jean-Louis Gasset est revenu sur la performance de ses joueurs, qui selon lui ont tout donné. Le technicien aquitain peut effectivement s'estimer heureux du point prit par son équipe, au vue des 13 occasions lyonnaises manquées hier soir. Pour la troisième fois consécutive depuis le début de cet exercice de L1, la formation girondine n'a toujours pas encaissée le moindre but.

"Ce point me satisfait. Quand on joue Lyon, qu'est-ce que vous voulez que je reproche à mes joueurs ? Il y a un rapport de force technique qui fait que Lyon nous a pressés d'entrée et a mobilisé le ballon. (...) Bien sûr, j'aurais aimé que sur un de nos centres quelqu'un coupe la trajectoire mais il faut aussi être conscient des choses. Lyon est beaucoup plus fort que nous. Les joueurs ont tout donné. " a ainsi déclaré avec lucidité le coach bordelais, avant d'exprimer sa satisfaction au regard de l'état d'esprit de ses joueurs : "Tous les matches, on les joue à fond et à quinze puisque j'utilise tous les changements pour concerner le groupe. C'est vrai qu'à des moments, on est parfois maladroits mais les joueurs ne font pas exprès".