L1 - Bordeaux-Lyon : Koscielny souligne le bon état d'esprit des siens

Patron d'une défense qui n'a pas encore pliée depuis 3 journées et le début de cet exercice de L1 (0 but encaissé), Laurent Koscielny est revenu, après la rencontre face à l'OL (0-0), sur la performance de ses coéquipiers et le point du nul obtenu face aux rhodaniens. Le capitaine aquitain a souligné la difficulté d'affronter cet OL et s'est montré satisfait de l'état d'esprit affiché par ses partenaires de jeu.

"Ça a été difficile. On savait qu'on allait jouer face à une très bonne équipe de Lyon. Ils ont des qualités individuelles et collectives au-dessus. (...) Ils l'ont encore démontré ce soir. On a souffert ensemble, on a mis l'état d'esprit qu'il fallait. On garde notre cage inviolée, c'est important et ça donne de la confiance." a ainsi déclaré le défenseur central français.