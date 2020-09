L1 - Bordeaux-Lyon : Les compos officielles

Premier déplacement de la saison pour l'Olympique Lyonnais qui affronte Bordeaux au Matmut Atlantique ce soir (21h00). L'heure de jeter un oeil sur les compositions officielles qui viennent de tomber. Les Gones, amputés des départs de Kenny Tete (Fulham), Rafael (Basaksehir) et Fernando Marçal (Wolverhampton), et par la blessure de Jeff Reine-Adelaide, vont se présenter dans un 3-4-3. Seuls Joachim Andersen et Moussa Dembélé font leur entrée dans le onze, comparé à la large victoire contre Dijon il y a deux semaines (4-1). Karl Toko-Ekambi s'installe dans le couloir gauche aux côtés de l'ancien joueur du Celtic et de Memphis Depay. Tout juste sorti d'une infection au coronavirus, Houssem Aouar est le grand perdant du soir et laisse sa place au duo Caqueret-Guimares au milieu de terrain.

Côté Bordelais, Jean-Louis Gasset a préparé un 4-2-3-1 avec les hommes en forme : Tomas Basic au milieu de terrain et Hwang seul en attaque. Peu de surprise donc sur la feuille de match des Girondins qui ont l'occasion d'enchaîner sur une dynamique positive après leur victoire à Angers (0-2) et leur nul contre Nantes (0-0). Rendez-vous à 21h00 pour connaître l'issue de ce match d'ouverture de la 3e journée de Ligue 1.

FC GIRONDINS DE BORDEAUX - OLYMPIQUE LYONNAIS

Bordeaux : Costil - Sabaly, Baysse, Koscielny, Benito - Otavio, Basic - Oudin, De Préville, Kalu - Hwang.

Lyon : A.Lopes - Marcelo, Andersen, Denayer - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Cornet - Depay, Dembélé, Toko-Ekambi.