L1 - Bordeaux - Nîmes : les compos probables

Les Girondins de Bordeaux reçoivent le Nîmes Olympique ce dimanche à 13 heures dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1. Les Bordelais devront s'imposer pour basculer dans la première partie de tableau alors que les Nîmois sont à la recherche de points pour s'éloigner de la zone rouge. Jean-Louis Gasset devra composer sans Laurent Koscielny et Samuel Kalu tous les deux blessés. Côté Nîmois on devra faire l'impasse sur plusieurs éléments. Loïck Landre est suspendu, Andrés Cubas est de son côté ménagé et Clément Depres est toujours en phase de reprise. Sidy Sarr, Antoine Valério et Zinedine Ferhat sont tous les trois blessés.

Ligue 1 - 8e Journée

GIRONDINS DE BORDEAUX - NÎMES OLYMPIQUE

Bordeaux : Costil - Sabaly, Baysse, Pablo, Benito - Basic, Otavio - Oudin, Ben Arfa, Hwang - Maja

Nîmes : Reynet - Meling, Miguel, Brançon, Burner - Deaux, Fomba, Ahlinvi - Eliasson, Denkey, Ripart