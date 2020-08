L1 - Bordeaux plie l'affaire face à Angers en trois minutes (analyse)

Bordeaux s'est imposé 2-0 face à Angers ce dimanche après-midi. Les Girondins ont plié l'affaire en 3 minutes grâce à Maja et Basic !

Ligue 1 - 2e Journée Angers 0 - 20 - 2 Bordeaux 25' J. Maja

27' T. Basic



LE FAIT DU MATCH

Bordeaux plie le match en trois minutes. Les Girondins ont fait preuve d'un réalisme à toute épreuve en première période. Après un face à face manqué de Nicolas De Préville face à Paul Bernardoni, un ancien de la maison (17ème), les Bordelais ont fait la différence en trois minutes, grâce à Maja et Basic. Angers, de son côté, a eu la possession mais n'a jamais su réellement inquiéter les Bordelais même si le SCO a touché le poteau (69ème).

LES BUTS

0-1 (25ème) : Bordeaux ouvre le score ! Nicolas De Préville frappe un corner de la gauche vers la droite et trouve Koscielny au second poteau. Le défenseur remet à l'opposé pour Maja, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide.

0-2 (27ème) : Quelques secondes plus tard, Bordeaux fait le break. Dans la moitié de terrain adverse, Hwang lance Basic dans l'axe. Le milieu évite Traoré et fixe Bernardoni avant de glisser le ballon sur la droite du gardien.

L'HOMME DU MATCH

Laurent Koscielny (Bordeaux) : Le défenseur français a rayonné face aux Angevins, notamment sur l'aspect technique (84% de passes réussies, 56 ballons touchés). Après avoir lancé à la perfection De Préville (17ème), qui a loupé son face à face, il a offert un caviar à Josh Maja (25ème). Défensivement aussi, "Kos" a été solide avec 8 duels réussis, 5 dégagements, 2 tirs bloqués, 5 interceptions, 2 tacles.

LES CONSÉQUENCES

Les Girondins de Bordeaux grimpent sur la deuxième marche du podium ! Après le match nul face à Nantes la semaine passée, les Bordelais se sont imposés 2-0 face au SCO d'Angers ce dimanche. Cliniques devant le but (7 frappes, 7 cadrées), les hommes de Jean-Louis Gasset n'ont encaissé que très peu d'occasions (12 frappes, 2 cadrées). De bonne augure pour la suite de la saison.

De leur côté, les Angevins ont eu beaucoup de mal à se créer des occasions franches. Les hommes de Stéphane Moulin ont pourtant eu la possession mais le bloc bordelais leur a posé énormément de problèmes. Après la victoire 1-0 face à Dijon la semaine dernière, le SCO sait qu'il a encore du travail !