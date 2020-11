L1 - Bordeaux relève la tête et enfonce Rennes (analyse et notes)

Le Stade Rennais n'y arrive plus. Avec une seule victoire sur les huit dernières rencontres, les hommes de Julien Stéphan n'avancent plus au classement et surtout ne proposent plus un jeu aussi flamboyant qu'en début de saison. Les Girondins de Bordeaux, quant à eux, profitent de la mauvaise passe de leur adversaire du soir pour se relancer et s'imposent (0-1) grâce un but d'Hatem Ben Arfa (36ème).

LE FAIT DU MATCH

Jean-Louis Gasset anticipe et change tout. Bien que son équipe mène au score, l'entraineur des Girondins effectue trois changements quelques minutes après que ses joueurs soient revenus du vestiaire (58ème). Alors que les Bordelais semblaient démarrer cette seconde période en trainant un peu des pieds, l'ancien adjoint de Laurent Blanc a préféré ne pas attendre une égalisation pour remanier son onze. Kalu, Zerkane et Maja cèdent leur place à Oudin, Traoré et Briand. Les nouveaux entrants ont permis aux Girondins de Bordeaux d'avoir suffisamment de fraicheur pour continuer à faire les efforts et rester bien en place jusqu'à la fin de la rencontre. Excepté en fin de match, les Rennais ne sont par la suite que très rarement parvenus à mettre en danger les hommes de Jean-Louis Gasset.

LE BUT

0-1 (36ème) : Hatem Ben Arfa inscrit son premier but sous le maillot de Bordeaux ! Samuel Kalu résiste à son duel avec Camavinga plein axe au milieu de terrain et parvient à servir Ben Arfa légèrement sur la droite. Sur sa première touche, le numéro huit des Girondins rentre sur son pied gauche et crochète Aguerd, puis Da Silva. L'ancien lyonnais conclut cet enchainement par une frappe croisée à ras de terre depuis l'entrée de la surface, qui vient se terminer dans le petit filet gauche de Gomis.

L'HOMME DU MATCH

Qui peut stopper Samuel Kalu (Bordeaux) ? Pas Camavinga. Le Nigérian a livré une prestation très solide dans le milieu de terrain bordelais. Initialement aligné sur l'aile gauche, le joueur de 23 ans s'est pourtant retrouvé partout sur la pelouse du Roazhon Park. Dans le jeu avec ou sans ballon, l'ancien élément de La Gantoise n'a jamais relâché les efforts ou rechigné le travail défensif. Samuel Kalu a pu conclure sa superbe performance en délivrant une passe décisive pour Hatem Ben Arfa à la suite d'un duel remporté face à la pépite Eduardo Camavinga. Le numéro dix des Girondins a malheureusement dû sortir à l'heure de jeu après avoir senti une douleur derrière la cuisse.

LES CONSÉQUENCES

Les Girondins de Bordeaux mettent fin à leur série de deux matchs sans marquer ni mettre le moindre but. Les Bordelais (11ème, 15 points) ne grimpent que d’une seule place au classement mais s’éloignent de la zone rouge. Jean-Louis Gasset et ses hommes ont désormais 7 points d’avance sur la place de barragiste.

Les Rennais pourraient avoir des regrets dimanche soir. Avec cette nouvelle contre-performance, les Bretons (4ème, 18 points) n’ont toujours pas remporté un seul match durant ce mois de novembre et ça commence à se voir au classement. Rennes laisse l’opportunité à ses concurrents aux places européennes de prendre de l’avance. Sans jouer ce week-end, l'OM passe devant les Rennais grâce à la différence de buts. Les hommes de Julien Stéphan pourraient se coucher dimanche soir en étant 8ème au classement selon les résultats des autres rencontres du week-end.