L1 - Bordeaux s'enfonce dans la crise en perdant contre Metz ! (résumé et notes)

Sous le soleil aquitain, le FC Metz a renversé les Girondins de Bordeaux en fin de match pour s'imposer (1-2) grâce à Delaine et Dias dans le cadre de la 27ème journée de L1.

Ligue 1 - 27e Journée Bordeaux 1 - 21 - 0 Metz S. Kalu 14'

72' T. Delaine

91' Vagner



Le coup de gueule de Laurent Koscielny n'a pas eu l'effet escompté. Remonté après ses coéquipiers et leur manque d'implication dans le travail, le capitaine girondin pourra nourrir des regrets. Devants pendant une longue partie du match, les Girondins ont craqué en fin de match et concèdent leur cinquième défaite sur leurs six derniers matchs de championnat. Positionnés en 3-5-2, dispositif calqué sur celui du FC Metz, les Girondins sont pourtant auteurs d'une bonne entame et sont récompensés peu avant le quart d'heure de jeu. Sur un centre de Sabaly venu de la droite, Kalu devance Bronn pour placer un plat du pied petit filet pour son quatrième but de la saison (14ème). Menés, les Grenats réagissent de suite. Gueye nous gratifie d'un contrôle porte manteau, crochète Mexer et envoie une frappe croisée à ras de terre parfaitement détournée par Costil en corner (20ème). Après cette occasion, les débats s'équilibrent et les deux formations se laissent sur ce score de 1-0 à la pause.

Metz renversant

Le début de la seconde période est à l'avantage des messins de plus en plus pressants sur le but de Costil. Le portier girondin s'illustre d'ailleurs en claquant du bout des doigts une reprise de volée de Delaine (50ème). En feu cet après-midi, le rempart de Bordeaux s'envole cinq minutes plus tard pour aller chercher main opposée une frappe de Centonze qui prenait la direction de la lucarne (56ème). Les locaux reculent et procèdent en contre. Sur l'un d'entre eux, Seri lance Oudin dans la profondeur qui centre au second poteau. Delaine passe au travers, mais Kalu n'en profite pas puisque son plat du pied droit passe de peu à côté (63ème). Tout proche de faire le break, l'équipe de Gasset va finalement se faire égaliser. Magnifiquement décalé par Boye, Delaine déboule côté gauche avant de rentrer intérieur pour enrouler du droit. Sa tentative entre dans le but avec l'aide du poteau (72ème). Revenu à égalité, le FC Metz manque de passer devant, mais la tête de Vagner Dias flirte avec le poteau droit de Costil (84ème). Le cap-verdien va toutefois se rattraper. Sur un contre, Boulaya ouvre sur la droite pour Ambrose qui centre au second poteau pour Vagner Dias qui offre la victoire à son équipe (92ème).

Avec ce succès à l'arrachée, Metz grimpe dans le top 5 et porte son total de points à 41. Les Grenats s'affirment comme des candidats crédibles à l'Europe et enfoncent un peu plus Bordeaux dans la crise. Les Girondins restent 11ème au classement.