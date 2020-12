L1 - Bordeaux s'impose sans trembler sur la pelouse de Strasbourg (analyse et notes)

Les Girondins de Bordeaux s'imposent (0-2) face à Strasbourg lors de cette 16ème journée de Ligue 1. Au terme d'une rencontre assez partagée, les Bordelais ont su se montrer réalistes lors de leurs temps forts. Pablo a ouvert le score (38ème) avant qu'Otávio Henrique ne fasse le break peu après l'heure de jeu (66ème).

Ligue 1 - 16e Journée Strasbourg 0 - 20 - 1 Bordeaux 38' Pablo

66' Otavio



LE FAIT DU MATCH

Strasbourg trop fébrile sur les coups de pied arrêtés. Si les Strasbourgeois ont globalement su rivaliser dans le jeu face aux Girondins de Bordeaux, ils ont trop souvent craqué sur les coups-francs et corners concédés. Tôt dans la rencontre (9ème), sur un coup-franc pourtant très éloigné de la surface, Basic met déjà en alerte la défense du Racing. Hatem Ben Arfa sert Paul Baysse qui remet sur Toma Basic, mais la tête du croate est captée par Kawashima qui veillait au grain. Quelques minutes plus tard (31ème), sur un coup-franc à nouveau tiré par l'ancien joueur de Newcastle, le milieu de terrain de 24 ans est une nouvelle fois trouvé et pense ouvrir le score pour les siens de la tête mais est signalé hors-jeu. La troisième fois sera la bonne. Toujours avec Hatem Ben Arfa aux commandes, qui envoie depuis l'axe le ballon dans la surface et Pablo surgit devant le gardien strasbourgeois pour ouvrir le score.

LES BUTS

0-1 (38ème) : Bordeaux ouvre le score ! Hatem Ben Arfa tire un coup-franc plein axe, quasiment depuis le rond central et le met dans la boîte. Kawashima manque sa sortie et se fait devancer par Pablo qui vient propulser de la tête la ballon dans les cages strasbourgeoises.

0-2 (66ème) : Les Girondins font le break ! Lancé sur le côté gauche, Rémy Oudin déborde et centre en retrait pour Otávio. Seul au point de pénalty, le Brésilien ouvre son pied et vient placer son ballon dans le petit filet droit du portier strasbourgeois.

L'HOMME DU MATCH

Hatem Ben Arfa, encore et toujours. Il est l'homme fort des Girondins de Bordeaux depuis le début de saison et il a une nouvelle fois réalisé une prestation de haute volée cet après-midi à la Meineau. Chaque fois que l'international français touchait le ballon, les Strasbourgeois étaient obligés de reculer. Particulièrement en jambe, l'ancien joueur des Gones a pris à son compte le jeu des Bordelais et était dans tous les bons coups de son équipe. Le milieu de terrain de 33 ans était responsable des coups de pied arrêtés ce dimanche et il a à chaque fois mis en danger Eiji Kawashima. Hatem Ben Arfa s'est d'ailleurs offert une passe décisive sur l'ouverture du score grâce à un coup-franc.

LES CONSÉQUENCES

Les Girondins de Bordeaux continuent de grimper au classement avec cette victoire. Les Bordelais n'avancent que d'une seule place et restent dans le seconde partie de tableau (12ème, 22 points) mais s'éloignent de la zone rouge.

Les Strasbourgeois mettent fin à leur série de quatre matchs sans défaite et se rapprochent dangereusement de la place de barragiste. Le Racing (16ème, 14 points) n'a plus que deux points d'avance sur la 18ème place.