L1 - Bordeaux s'offre une victoire solide contre Dijon (analyse)

Les Girondins de Bordeaux se sont imposés (3-0) face à Dijon ce dimanche après-midi, au Matmut-Atlantique. Des buts de Rémi Oudin, Samuel Kalu et Toma Basic ont offert la victoire aux Bordelais.

LE FAIT DU MATCH

Dijon n'y arrive pas. Les Dijonnais sont tombés sur un mur à Bordeaux. Peu inspirés, les hommes de Stéphane Jobard n'ont pas été aidés par la prestation très sérieuse des Girondins. Solides défensivement, à l'image du bon match de Laurent Koscielny (2 dégagements, 4 interceptions, 2 tacles, 7 duels remportés), les Bordelais n'ont concédé que très peu d'occasions (4 tirs, 1 cadré).

LES BUTS

1-0 (11ème) : Rémi Oudin lance rapidement la rencontre ! Excentré côté droit, l'attaquant bordelais lâche un coup franc puissant en plein dans la surface de réparation. Son ballon surprend et transperce la défense pour se loger dans le petit filet opposé.

2-0 (29ème) : petit festival de Samuel Kalu à gauche. Trouvé par De Préville, le Nigérian enchaîne les crochets de l'extérieur du pied droti avant de tromper Allagbé avec une frappe croisée à ras de terre.

3-0 (89ème) : sur une contre attaque bordelaise, Bordeaux plante le troisième but. Briand s'élance dans la surface et tente une frappe puissante. Allagbé repousse mais la défense ne suit pas. Résultat, Basic débarque dans la surface et ajuste sa reprise facilement.

L'HOMME DU MATCH

Rémi Oudin (Bordeaux) : sur son côté droit, le milieu offensif a sorti une belle prestation, couronnée par un superbe coup-franc dès la 11ème minute. Au niveau des statistiques, Oudin a touché 49 ballons pour 2 passes clés, 3 interceptions et 3 duels remportés (100%).

LES CONSÉQUENCES

Au classement, cette victoire de Bordeaux représente un joli coup comptable ! En effet, les Girondins grappillent trois places pour s'installer dans le top 10 (9ème position). Sur le plan de la confiance aussi, ce succès fait beaucoup de bien puisque ils restaient sur trois matchs consécutifs sans victoire.

Côté dijonnais, on ne parvient, toujours pas, à décoller. Avec un seul point pris en 6 journées, c'était face à Montpellier la semaine passée, le DFCO va devoir rapidement lancer sa saison s'il ne veut pas être distancé trop vite. Lorient, le premier non relégable, a trois points d'avance.