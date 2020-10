L1 - Bordeaux se remet dans le droit chemin face à Nîmes (analyse et notes)

Les Girondins de Bordeaux se sont imposés (2-0) ce dimanche après-midi face à Nîmes. Les Bordelais ont contrôlé le jeu la majeure partie de la rencontre et ont réussi à ouvrir le score grâce à un pénalty provoqué par Hatem Ben Arfa. Jimmy Briand et Rémi Oudin sont les buteurs.

Ligue 1 - 8e Journée Bordeaux 2 - 00 - 0 Nîmes J. Briand (P.) 80'

R. Oudin 82'



LE FAIT DU MATCH

Jean Louis Gasset craque et change tout. Au cours de quarante premières minutes extrêmement poussives de la part des Girondins, l’ancien entraineur de Saint-Etienne a perdu patience. Avec 0 centre réussi et 6 ballons perdus, Nicolas De Préville a laissé sa place à Rémi Oudin. Otávio a été remplacé de son côté par Yacine Adli après avoir perdu un ballon aux abords de la surface et dans la foulée commis une faute qui aurait pu lui valoir un carton rouge. Avec ce nouveau onze, Yacine Adli a apporté plus de contrôle au milieu bordelais. Rémi Oudin de son côté n’a cessé de provoquer la défense nîmoise et a été décisif en fin de match. L’ancien attaquant de Reims a fait le break (80ème) en réussissant son face à face avec Reynet.

LES BUTS

1-0 (78ème) : Après une feinte de frappe, Hatem Ben Arfa rentre depuis le côté droit dans la surface et part provoquer trois Nîmois. Moins rapide que l’ancien joueur de Newcastle, Miguel va au duel et fait faute sur Ben Arfa. Jimmy Briand tire le penalty et prend à contre-pied Baptiste Reynet.

2-0 (81ème) : Après un gros travail de Zerkane sur le côté droit, le milieu de terrain de 21 ans sert Briand dans l’axe qui décale Oudin. L'ailier réussit son face à face avec Reynet grâce à une frappe puissante au premier poteau.

L’HOMME DU MATCH

Hatem Ben Arfa (Girondins). On a retrouvé Hatem Ben Arfa. Après un premier match compliqué pour l’ancien Lyonnais face à l’OM la semaine dernière, le nouveau joueur des Girondins de Bordeaux nous a offert une performance de grande classe cet après-midi. Le milieu de terrain de 33 ans a passé la rencontre à provoquer les défenseurs adverses et a plusieurs fois été proche d’ouvrir son compteur but. Comme sur cette feinte de frappe au coeur de la surface en début de seconde mi-temps, conclue par un tir contré par Briançon (55ème) ou sur sa frappe de 20 mètres stoppée du pied par Reynet (60ème). L’international français a provoqué le pénalty (77ème) transformé par Jimmy Briand.

LES CONSÉQUENCES

Grâce à ces 3 points, les Girondins de Bordeaux passent dans la première moitié de tableau (8ème). Les Bordelais s’éloignent enfin du premier relégable et ne sont plus qu’à 3 points des places européennes avant de se déplacer à Monaco.

Le Nîmes Olympique se rapproche dangereusement de la zone rouge. Avec les victoires de Reims et Strasbourg, les Crocodiles sont à la portée de la 18ème place (2 points) et peuvent dès la prochaine journée se retrouver dans la zone de relégation.