L1 - Bordeaux tient bon face à Angers et réalise la passe de trois (analyse et notes)

Pour la première fois depuis avril-mai 2018, les Girondins de Bordeaux réalisent la passe de trois en Ligue 1. Ce dimanche après-midi, à l'occasion de la 21ème journée, les Marine-et-Blanc sont venus à bout du SCO Angers (2-1) au terme d'un match animé.

Ligue 1 - 21e Journée Bordeaux 2 - 12 - 1 Angers Eui-Jo Hwang 8'

Eui-Jo Hwang 11'

39' A. Fulgini



LE FAIT DU MATCH

Angers pousse, flirte avec l'égalisation, mais se casse les dents sur les Girondins. En deuxième mi-temps, les hommes de Stéphane Moulin ont montré un très beau visage. Déterminés à revenir à égalité au tableau d'affichage, les Blanc-et-Noir ont été séduisants et offensifs. Malheureusement, la réussite n'a pas été au rendez-vous. D'une reprise acrobatique, Stéphane Bahoken a d'abord trouvé l'extérieur du poteau de Benoît Costil (48ème). Quelques minutes plus tard, d'une frappe puissante à ras de terre, Sada Thioub a contraint le dernier rempart bordelais à un arrêt décisif du pied (59ème). À peine 60 secondes plus tard, Stéphane Bahoken, encore lui, a raté l'égalisation pourtant seul face à la cage vide en ouvrant trop son plat pied droit sur un centre parfait déployé par Souleyman Doumbia (60ème). Trois grosses occasions plus ou moins gâchées par un SCO qui méritait clairement mieux mais qui repart perdant de son périple en Aquitaine.

LES BUTS

1-0 (8ème) : Bordeaux ouvre le score ! Hatem Ben Arfa lance une contre-attaque et sert Rémi Oudin dans la profondeur côté droit. Après un dégagement raté par Lassana Coulibaly, Samuel Kalu parvient à tirer du pied droit. Le ballon est contré par le fessier du milieu de terrain angevin et file jusqu'à Hwang Ui-jo. À bout pourtant, le Sud-Coréen marque du gauche pour donner l'avantage à son équipe. C'est le quatrième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le numéro 18 des Marine-et-Blanc.

2-0 (11ème) : Bordeaux fait le break ! Parfaitement lancé dans la profondeur par Yacine Adli, Hwang Ui-jo résiste au retour d'Ismaël Traoré puis l'élimine. Arrivé face à Paul Bernardoni, le Sud-Coréen remporte son duel d'une frappe du droit à ras de terre qui passe entre les jambes du dernier rempart angevin. C'est la cinquième réalisation marquée en championnat, cette saison, par l'attaquant bordelais.

2-1 (39ème) : Angers reprend espoir ! Yacine Adli fait faute sur Angelo Fulgini près de la surface des Aquitains. Des 20 mètres, légèrement côté gauche, le milieu de terrain angevin se fait justice lui-même et envoie une magnifique frappe enroulée du droit au premier poteau. Benoît Costil, impuissant, est totalement battu. C'est le quatrième but inscrit en cet exercice 2020-2021 par le numéro 19 du SCO.

L'HOMME DU MATCH

Hwang Ui-Jo (Girondins). Auteur d'un doublé express (3 tirs au total, tous cadrés) et combatif (8 duels gagnés, 2 interceptions, 4 tacles reçus), le Sud-Coréen est logiquement élu homme de la rencontre. Remplacé à la 81ème minute par Amadou Traoré.

LES CONSÉQUENCES

Après une entame de match canon, les Bordelais ont su faire front pour empêcher Angers de revenir. Hwang Ui-jo, évidemment, a été déterminant dans cette victoire, mais Benoît Costil et Laurent Koscielny, décisifs face aux vagues angevins, ont également permis au club aquitain de glaner un troisième succès de rang en championnat. Grâce à cette victoire, les protégés de Jean-Louis Gasset grimpent à la septième place du classement (32 points) et tenteront de réaliser la passe de quatre sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, vendredi soir prochain (21 heures, Groupama Stadium), en ouverture de la 22ème journée de Ligue 1.