L1 - Brest arrache le nul in extremis à Strasbourg (analyse)

À l'arrachée, le Stade Brestois a obtenu le match nul sur la pelouse de Strasbourg (2-2). Menés 2-0 à dix minutes du terme, les Bretons ont pu compter sur Charbonnier et Le Douaron pour inscrire les deux buts égalisateurs.

Ligue 1 - 23e Journée Strasbourg 2 - 21 - 0 Brest A. Thomasson 8'

J. Aholou 70'

83' G. Charbonnier

94' J. Le Douaron



LE FAIT DU MATCH

Le manque de justesse des Brestois aurait pu leur coûter cher... En difficulté ces derniers temps, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont confirmé leur mauvaise passe ce soir avec pas mal d'imprécisions. Résultat, Strasbourg en a profité pour inscrire deux buts, grâce à des mauvaises décisions des Bretons. D'ailleurs, en première mi-temps, ils n'ont cadré aucune frappe. Mais dans le dernier quart d'heure, les Brestois ont montré de la ressource, de bonne augure pour la suite ?

LES BUTS

1-0 (9ème) : sur un corner tiré par Bellegarde, Mounié loupe son dégagement. Mitrovic en profite et joue en retrait sur Aholou qui tire du pointu gauche à l'entrée de la surface. Larsonneur détourne vers sa gauche mais Thomasson est seul et reprend du plat du pied gauche aux cinq mètres en lucarne.

2-0 (70ème) : sur une frappe de Sissoko, Larsonneur capte le ballon et tente de relancer rapidement au sol. Le portier trouve Jean Lucas, titulaire pour la première fois avec le SB29, à l'entrée de la surface et tente d'écarter. Mais le Brésilien voit sa passe être interceptée par Aholou, qui conclut du plat du pied gauche dans le but vide.

2-1 (83ème) : Gaëtan Charbonnier réduit le score ! Côté droit, Faussurier trouve Lasne sur la droite de la surface. Le milieu dépasse ses fonctions et déborde pour centrer du droit. Kawashima se détend mais se troue totalement puisqu'il relâche le ballon pour Charbonnier, qui conclut dans le but vide.

2-2 (90+4ème) : seul côté droit, Faussurier est trouvé par Lasne. Le latéral a le temps de contrôler et envoie un centre en retrait pour Le Douaron ! Là, l'attaquant frappe fort du gauche à ras de terre. Kawashima est battu !

L'HOMME DU MATCH

Olivier Dall'Oglio (Brest) : quel coaching de la part de l'entraîneur de Brest ! En effet, en lançant Gaëtan Charbonnier et Jérémy Le Douaron, le technicien a complètement renversé le match. Le premier a égalisé à la 83ème, avant le but de la victoire du second à la 94ème. Le Douaron a d'ailleurs été servi par Faussurier, un autre entrant, qui est aussi impliqué sur le premier but !

LES CONSÉQUENCES

Thierry Laurey risque de ne pas apprécier ce match nul. Alors que son équipe menait 2-0, cette dernière s'est fait rattraper par la fougue brestoise dans les dix dernières minutes. Le RCSA enchaine ainsi un troisième match consécutif sans victoire, et se place à la 15ème place.

Côté Brestois, on met fin à une série de trois défaites consécutives ! Même si les 70 premières minutes sont bien délicates, les Bretons ont mis tout leur coeur pour renverser la situation et ont été récompensés. 14èmes de L1 ce soir, les hommes de Dall'Oglio vont continuer à jouer leur football pour se maintenir !