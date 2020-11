L1 - Brest - ASSE : les compos proprables

L'AS Saint-Etienne se déplace ce samedi à 17 heures à Brest dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1. Les deux équipes n'ont pas le droit à l'erreur sur cette rencontre, les Stéphanois n'ont plus que deux points d'avance sur la place de barragiste et les Brestois quatre. Claude Puel devra composer sans Yvann Maçon, Kevin Monnet-Paquet et Panayiótis Rétsos tous les trois blessés. Romain Hamouma et Wahbi Khazri sont quant à eux suspendus. Du côté du Stade Brestois, Olivier Dall'Oglio ne pourra pas compter sur Romain Philippoteaux, Christophe Hérelle et Denys Bain qui souffrent de différents pépins physiques. Brendan Chardonnet purgera lui un match de suspension.

Ligue 1 - 11e Journée

STADE BRESTOIS - AS SAINT-ÉTIENNE

Brest : Larsonneur - Perraud, Brassier, Duverne (cap), Pierre-Gabriel - Belkebla, Lasne - Cardona, Faivre, Honorat - Mounié.

ASSE : Moulin - Trauco, Kolodziejczak, Moukoudi, Debuchy (cap) - Aouchiche, Neyou, Camara, Youssouf - Bouanga, Abi.