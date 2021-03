L1 - Brest cartonne Dijon (analyse)

Le Stade Brestois s'est imposé 3-1 à domicile face à Dijon. Au terme d'une première mi-temps passionnante, Honorat, Mounié et Cardona ont trouvé la faille pour le SB29, tandis que Assalé a réduit la marque entre temps pour Dijon.

Ligue 1 - 28e Journée Brest 3 - 13 - 1 Dijon F. Honorat 17'

S. Mounié 27'

I. Cardona 40'

29' R. Assalé



LE FAIT DU MATCH

Dijon paie son mauvais début de match. La lanterne rouge du championnat a eu énormément de mal à cadrer, en début de match, les assauts brestois. Le SB29 en a alors profité pour faire mouche dans les couloirs et a appuyé sur le côté de Ngonda, qui a passé une soirée difficile. Les 22 acteurs nous ont toutefois offert une belle première mi-temps.

LES BUTS

1-0 (16ème) : bien lancé en contre-attaque sur le côté droit, Franck Honorat parcourt plus de trente mètres au coude à coude avec Ngonda avant de placer le ballon, à bout portant, entre les jambes de Racioppi.

2-0 (26ème) : quel bon coup de patte d'Honorat ! Le milieu frappe un corner au deuxième poteau bien repris par Steve Mounié. Le Béninois saute plus haut que Ngonda et trompe Racioppi d'une tête foudroyante.

2-1 (28ème) : sur un ballon mal renvoyé par Brendan Chardonnet, Roger Assalé récupère, réalise un beau contrôle à bout portant de la ligne de but, et trompe Larsonneur !

3-1 (39ème) : Jean Lucas, à l'entrée de la surface, adresse un petit ballon piqué pour Irvin Cardona, parti dans la profondeur. L'attaquant reprend le ballon, en l'air, du plat du pied. Son tir file dans la lucarne gauche et touche le poteau avant de rentrer.

L'HOMME DU MATCH

Franck Honorat (Brest) : un but, une passe décisive, l'ailier a été très important dans cette rencontre. Très actif dans son couloir, il a profité des largesses défensives adverses, surtout en première mi-temps.

LES CONSÉQUENCES

Victoire convaincante du Stade Brestois et opération réussie pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio. Face à la lanterne rouge du championnat, les Bretons n'ont pas tremblé pour s'imposer 3 buts à 1. Le SB29 a profité des largesses défensives dijonnaises en première mi-temps pour prendre le large et vivre une deuxième mi-temps plus paisible.

Côté Dijonnais, c'est la huitième défaite consécutive en Ligue 1 et le 11ème match sans victoire. Les hommes de David Linarès sont en grande difficulté, surtout en défense, et doivent retrouver de la confiance pour espérer le maintien. Mais il y a déjà 10 points de retard sur Nîmes, le barragiste.